Βρετανία: Τρίτο πρόσωπο στο γάμο της Κέιτ με τον Ουίλιαμ; Νέες θεωρίες συνωμοσίας προκαλούν πονοκέφαλο στο Παλάτι

Την ώρα που το Παλάτι προσπαθεί να ξεχάσει το σκάνδαλο με την πειραγμένη φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον με τα τρία της παιδιά την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας, ο βρετανικός Τύπος επανέρχεται στο θέμα της φερόμενης ως ερωμένης του πρίγκιπα Ουίλιαμ,Η Ρόουζ ήταν μακροχρόνια φίλη της βασιλικής οικογένειας και όταν έμαθε για την επέμβαση στην κοιλιακή χώρα που υποβλήθηκε η Κέιτ, της έστειλε μαζί με τον σύζυγό της την αγάπη τους για ταχύτατη ανάρρωση.Ωστόσο, οι Βρετανοί πολίτες έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει με τηντου πρίγκιπα Ουίλιαμ την ώρα που η σύζυγός του παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αναρρώνοντας στο Παλάτι του Κένσινγκτον.Το βράδυ της Τρίτης, ο Αμερικανός κωμικός, παρουσιαστής και πολιτικός σχολιαστήςδιακωμώδησε στην εκπομπή του τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι η εξαφάνιση της Κέιτ από τη δημοσιότητα, οφείλεται στοστον γάμο της, όπως άλλωστε υποστηρίζουν και κάποιοι ακόλουθοι του διαδικτύου. Σε σχόλιά τους, γράφουν ότι η απουσία της Κέιτ μπορεί να σχετίζεται με την παράνομη σχέση του συζύγου της και διαδόχου του θρόνου στη Βρετανία, είπε ο παρουσιαστής Στίβεν Κόλμπερτ στην εκπομπή του «The Late Show», που προβλήθηκε την Τρίτη. «Η απουσία της Κέιτ μπορεί να σχετίζεται με τη παράνομη σχέση του συζύγου της και... νομίζω πως όλοι ξέρουμε ότι η υποτιθέμενη άλλη γυναίκα είναι η μαρκησία», είπε χαρακτηριστικά.Το Μπάκιγχαμ επιθυμεί ναμετά τον σάλο που ξέσπασε όταν η σύζυγος του διαδόχου του βρετανικού θρόνου, Κέιτ Μίντλετον, ομολόγησε ότι έκανε μικρές αλλοιώσεις στη σχετική φωτογραφία γιατί της αρέσει να πειραματίζεται, αν και πολλά βρετανικά δημοσιεύματα ενδιαφέρονται να μάθουν οτιδήποτε έχει σχέση με το πρώην μοντέλο που φέρεται να είχε ανάρμοστη σχέση ο Οουίλιαμ, το 2019, την περίοδο που και οι δύο ήταν παντρεμένοι.Toν Ιούνιο του 2009 η Ρόουζ Χάνμπερι, πρώην μοντέλο και συνεργάτης του Συντηρητικού πολιτικού Μάικλ Γκόουβ παντρεύτηκε τον λόρδο Χολμεντελέϊ με τον οποίο απέκτησε τρία παιδιά. Eίναι κόρη του web designer Τίμοθι Χάνμπερι και της σχεδιάστριας μόδας Εμα Χάνμπερι Λόνγκμαν και ζουν στο Houghton Hall του Νόρφολκ.Στο βιβλίο του που κυκλοφόρησε πέρυσι, υπό τον τίτλο: «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival», ο Όμιντ Σκόμπι, βασιλικός εμπειρογνώμονας, έγραψε ότι το Παλάτι του Κένσινγκτον έκανε τα πάντα για να σταματήσουν οι φήμες που ήθελαν τον Ουίλιαμ να την απατάει με την μακροχρόνια φίλη της βασιλικής οικογένειας. Το θέμα είναι ότι, μετά το σκάνδαλο με την πειραγμένη φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον, η θεωρία συνωμοσίας για τη σχέση του διαδόχου του θρόνου με την γοητευτική αριστοκράτισσα βρέθηκε δυναμικά στο προσκήνιο.Από την πλευρά της, η βρετανική εφημερίδα «Τelegraph» γράφει πως, αν και η εκπομπή του Κόλμπερτ δεν προβάλλεται στη Βρετανία, στις ΗΠΑ την παρακολουθούν περισσότεροι από 2 εκατομμύρια τηλεθεατές. Ωστόσο, και στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν προβληθεί αποσπάσματα στο διαδίκτυο με αποτέλεσμα το Μπάκιγχαμ να έχει δυσαρεστηθεί με τα όσα είπε ο Αμερικανός παρουσιαστής για τα πλέον υψηλόβαθμα μέλη της βασιλικής οικογένειας.