Τουρισμός: «Μένουμε ασφαλείς, απολαμβάνουμε Ελλάδα» το μήνυμα του νέου σποτ

«Greek summer is a state of mind» το σλόγκαν του ελληνικού τουρισμού - Δείτε το σποτ της φετινής καμπάνιας - «Η ασφάλεια όλων είναι η πρώτη μας αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού, με αφορμή το άνοιγμα των αεροπορικών συνδέσεων της χώρας από 1ης Ιουλίου σηματοδοτεί και την προώθηση της καμπάνιας για τοκαι την προβολή τουτόσο για το ελληνικό όσο και για το διεθνές κοινό, με ποικίλο υλικό της καμπάνιας να διατίθεται ελεύθερο προς χρήση από όλους.«Μένουμε ασφαλείς, απολαμβάνουμε Ελλάδα» είναι το μήνυμα μέσα από ένα νέο βίντεο για το ελληνικό κοινό για την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού, ενώ με το μότο «Endless Greek Summer» συνεχίζεται η καμπάνια για το ξένο κοινό με το γνωστό spot, που«Ωστόσο, η ιδιομορφία της φετινής σεζόν, η οποία διαμορφώνεται μέρα με τη μέρα, παρασύρει και την καμπάνια, η οποία θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες και τις εξελίξεις», αναφέρουν οι επιτελείς της, που συνδέεται με τονκαι τοΓια το ελληνικό κοινό βίντεο, που ενθαρρύνει τον εσωτερικό τουρισμό, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τη σημασία του να «μείνουμε ασφαλείς». Το video εστιάζει στα συναισθήματα του ελληνικού καλοκαιριού, χωρίς να αναδεικνύονται συγκεκριμένο προορισμοί, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερο προς χρήση.Επιπλέον διατίθενται φωτογραφίες από διάφορους ελληνικούς προορισμούς. Το gallery, το οποίο περιέχει φωτογραφίες από προορισμούς και εμπειρίες, είναι δυναμικό και θα εμπλουτίζεται συνεχώς. Παράλληλα, για την επικοινωνία με το διεθνές κοινό, έχει δημιουργηθεί, τα οποία περιλαμβάνουν διαφορετικές εναλλακτικές φωτογραφίες ανά θεματική - “Feeling free”, “Connecting with nature”, “Being with the people you love” - δίνοντας την επιλογή να συνθέσει ο καθένας το δικό του «Ατέλειωτο Ελληνικό Καλοκαίρι».Επιπλέον, αναφορικά με το διεθνές κοινό, κυρίως τώρα που ανοίγει επισήμως η χώρα, η καμπάνια περνά πλέον στη δεύτερη φάση και υπογράφει με τη φράση «Endless Greek Summer». Μία φράση που εμπεριέχει τη μοναδική εμπειρία που ονομάζεται ελληνικό Καλοκαίρι.«Μία «κατάσταση ευτυχίας» που σε κάνει να σκεφτείς, να επιθυμήσεις, να προσμένεις και τελικά να απολαύσεις το μοναδικό συναίσθημα του Ελληνικού Καλοκαιριού. Η επιθυμία του καθένα να ζήσει λίγο από το Ελληνικό Καλοκαίρι, μπορεί να εκπληρωθεί, οποτεδήποτε το θελήσει, γιατί το Ελληνικό Καλοκαίρι θα είναι πάντα εδώ! Το Endless Greek Summer έχει διπλή σημασία καθώς αφενός στοχεύει στην καθιέρωση της έννοιας του «παντοτινού ελληνικού καλοκαιριού» αφετέρου χτίζει την έννοια της διάρκειας του συναισθήματος που χαρίζει το Eλληνικό Καλοκαίρι και της επέκτασης της σεζόν.