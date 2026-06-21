Αλικάντε: Ταξίδι στην ισπανική πόλη των χρωμάτων και των γεύσεων
Αλικάντε: Ταξίδι στην ισπανική πόλη των χρωμάτων και των γεύσεων
Περιήγηση στην πόλη της Ιβηρικής χερσονήσου με την αυθεντική ισπανική ψυχή.
Γραφικά σοκάκια, ιστορικά κτήρια, πολύχρωμα σπίτια, κάστρα με πανοραμική θέα, δρόμοι βγαλμένοι από σελίδες παραμυθιού, ευωδιές προερχόμενες από νόστιμα πιάτα, χώροι πράσινου και καθάρια νερά που «κλείνουν το μάτι» στην ψυχή που λαχταρά στιγμές ξεγνοιασιάς και ξεκούρασης. Πού αλλού; Στο Αλικάντε, την πόλη της Κοινότητας της Βαλένθια στην Ισπανία, που βρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή της Ιβηρικής χερσονήσου.
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