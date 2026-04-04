Πασχαλινό city break στα Χανιά

Η Κρήτη, ένας κόσμος αυτόνομος, πανέμορφος και ξεχωριστός, όπως κάθε μεγάλο νησί της Μεσογείου δεν περιορίζεται σε ένα πρόσωπο και δεν περιορίζει τον επισκέπτη σε εμπειρίες. Ανοίγεται με κέντρο τους ορεινούς όγκους της προς την Αφρική και την Ευρώπη, κρύβει χωριά-απόκοσμα διαμάντια και περηφανεύεται ότι διαθέτει παράλιο αστικό ιστό που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις ευρωπαϊκές πόλεις. Τέτοια περίπτωση, ύπαιθρος και άστυ, κρητικό ιδίωμα και πινελιές αραβικές και ενετικές, μίγμα κόσμων διαφορετικών είναι τα Χανιά.





Σε απόσταση μιας ώρας με το αεροπλάνο από την Αθήνα και τεσσάρων με το πλοίο από τον Πειραιά, η πόλη της Κρήτης έχει πολλά να δώσει γενικά, κάθε εποχή του χρόνου, μα και ειδικά, την περίοδο του Πάσχα. Εδώ, υπάρχουν γωνιές που θα σας μεταφέρουν σε άλλους χρόνους, υπάρχει μια πολιτιστική ιστορία πλούσια από κάθε ερέθισμα, υπάρχουν καλούδια για τα γευστικά ταξίδια του ουρανίσκου.