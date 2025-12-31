Camino de Santiago: Μία κορυφαία πνευματική και πολιτιστική εμπειρία

Φημισμένο τον Μεσαίωνα, το Camino de Santiago είναι ένα προσκυνηματικό δίκτυο που εκτείνεται σε χιλιάδες χιλιόμετρα περνώντας από διάφορες χώρες της Ευρώπης, προσελκύοντας εκατομμύρια ανθρώπους. Η πορτογαλική διαδρομή, δεύτερη σε δημοφιλία, καταλήγει μάλιστα στο «τέλος της γης», το ακρωτήριο Finisterre.

Buen Camino: αυτή είναι η φράση που ανταλλάσσουν μεταξύ τους οι προσκυνητές όταν συναντώνται στον δρόμο του Αγίου Ιακώβου. Και είναι εκατομμύρια, από όλο τον πλανήτη, όλες τις εποχές του χρόνου αυτοί που περπατούν στις πολλές διαδρομές του φημισμένου δικτύου που καθιερώθηκε τον Mεσαίωνα. Όλες καταλήγουν σε ένα σημείο: στο ναό του Αγίου Ιακώβου, στο Santiago de Compostela της Πορτογαλίας.







