Η μαγευτική εμπειρία του χριστουγεννιάτικου Charlottenburg

Αν το Βερολίνο θεωρείται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πρωτεύουσες στον κόσμο, μια σύγχρονη, πολυπρόσωπη μητρόπολη, ζωντανή κάθε ώρα της μέρας και της νύχτας, άλλοτε με καταιγιστικούς κι άλλοτε με χαλαρούς ρυθμούς, με μποέμ χαρακτήρα και έντονη ενέργεια, τότε το Charlottenburg, το κομψό δημοτικό διαμέρισμα της δυτικής πλευράς της πόλης, εκπροσωπεί την πιο εκλεπτυσμένη όψη της.

Ο αστικός και κοσμοπολίτικος αέρας της περιοχής που ήταν κάποτε η πλουσιότερη κωμόπολη της Πρωσίας και ενσωματώθηκε στο Βερολίνο το 1920, είναι διάχυτος στις ιστορικές οδούς, τα μεγαλοπρεπή αστικά κτήρια των αρχών του 20ού αιώνα, τις γκαλερί τέχνης, τα σοφιστικέ καφέ και εστιατόρια, τις πολυτελείς μπουτίκ. Κι αν η διάσημη λεωφόρος Kurfürstendamm με τα μοδάτα, λαμπερά ξενοδοχεία και τα παραρτήματα διάσημων οίκων μόδας συγκεντρώνει όλη την κίνηση, το δυτικότερο κομμάτι του Charlottenburg γύρω από το ομώνυμο ανάκτορο διατηρεί πιο ήσυχους τόνους, συγκεντρώνει φιλότεχνους και λάτρεις της ιστορίας στα μοναδικά αξιοθέατά του και ειδικά αυτή την εποχή φιλοξενεί μία από τις πιο παραμυθένιες χριστουγεννιάτικες υπαίθριες αγορές του Βερολίνου.







