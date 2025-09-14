Η ιστορία του μεγαλύτερου χωριού της Νάξου ξεδιπλώνεται στο Λαογραφικό-Εκκλησιαστικό μουσείο Φιλωτίου
Η ιστορία του μεγαλύτερου χωριού της Νάξου ξεδιπλώνεται στο Λαογραφικό-Εκκλησιαστικό μουσείο Φιλωτίου
Ένα νοσταλγικό αφήγημα για τους ανθρώπους, το μόχθο και τις συνήθειές τους σ΄ένα χωριό που συνδυάζει γραφικότητα και ζωντάνια
Προσεγγίζοντας κανείς το κεφαλοχώρι του Φιλωτίου, η εικόνα του χωριού που ξεπροβάλει σε υψόμετρο 400 μέτρων ανάμεσα στις εντυπωσιακές πλαγιές του όρους Ζα, περιτριγυρισμένο από πυκνούς ελαιώνες, σίγουρα δεν φέρνει στο νου το συνηθισμένο σκηνικό των Κυκλάδων. Και όντως, το πολυπληθέστερο χωριό της Νάξου και ένα από τα μεγαλύτερα σε όλα τα κυκλαδονήσια, θυμίζει κατά μια έννοια ηπειρωτικό προορισμό, με την κεντρική πλατανοσκέπαστη πλατεία, τα καφενεία και τις ταβέρνες όπου κάτω από τον αιωνόβιο πλάτανο και δίπλα στη μαρμάρινη βρύση βρίσκουν δροσερό καταφύγιο ντόπιοι κι επισκέπτες, τις μυρωδιές των κρεατικών στα κάρβουνα που σε κατακλύζουν από το μεσημέρι – εδώ εξάλλου χτυπούσε ανέκαθεν η κτηνοτροφική καρδιά του νησιού.
