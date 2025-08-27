Αποκαλόκαιρο στην Αστυπάλαια: Οι ωραιότερες παραλίες
Αποκαλόκαιρο στην Αστυπάλαια: Οι ωραιότερες παραλίες
Βουτιά σε μερικές από τις πιο ξεχωριστές παραλίες των Δωδεκανήσων.
Χάρη στο ιδιαίτερο ανάγλυφο της ακτογραμμής της, η Αστυπάλαια διαθέτει πολλούς όρμους με μικρές και μεγάλες παραλίες, αμμώδεις ή με ψιλό βότσαλο. Αρκετές από αυτές είναι προσβάσιμες μόνο από τη θάλασσα, ιδίως στα βορειοδυτικά.
Στο Μέσα Νησί (ανατολικό τμήμα):
Βαθύ. Ο όρμος θυμίζει φιορδ, καθώς έχει μόνο ένα μικρό στόμιο ανοιχτό προς τη θάλασσα. Πολύ κοντά σε αυτό είναι κτισμένα τα πρώτα σπίτια του χωριού, σχηματίζοντας το Έξω Βαθύ, όπου υπάρχει αγκυροβόλιο για μικρά σκάφη. Η δεύτερη συνοικία, το Μέσα Βαθύ, στο μυχό του όρμου, είναι περισσότερο αγροτική παρά τουριστική, με αγροικίες, περιβόλια, αμπέλια και καλλιεργημένα χωράφια. Στην είσοδο του όρμου βρέθηκαν ίχνη κατοίκησης από τη Μινωική εποχή. Σώζονται επίσης ερείπια από πύργο των Ελληνιστικών χρόνων.
