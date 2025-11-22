Χρησιμοποιούν οι λύκοι εργαλεία; Το βίντεο που διχάζει τους ειδικούς
Χρησιμοποιούν οι λύκοι εργαλεία; Το βίντεο που διχάζει τους ειδικούς
Στο επίμαχο βίντεο, η λύκαινα εμφανίζεται να αναδύεται από το νερό κρατώντας μια σημαδούρα, την οποία αφήνει στην ακτή.
Όταν η Τζέιν Γκούντολ ανακάλυψε πριν από πολλές δεκαετίες ότι οι χιμπαντζήδες χρησιμοποιούν εργαλεία, αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία από πολλούς επιστήμονες της εποχής.
Ήταν μια ανακάλυψη που ερχόταν σε κόντρα με τη διαδεδομένη τότε αντίληψη πως η κατασκευή και η χρήση εργαλείων αποτελεί αποκλειστικό γνώρισμα του ανθρώπινου είδους. Αν και είχαν προηγηθεί άλλες μελέτες που υποδείκνυαν πώς αυτό δεν ίσχυε, και είχαν αγνοηθεί, η άψογα τεκμηριωμένη δουλειά της θρυλικής πρωτευοντολόγου άφησε το στίγμα της, αλλάζοντας για πάντα την εικόνα μας για τις γνωστικές ικανότητες των πλασμάτων με τα οποία μοιραζόμαστε τον πλανήτη μας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ήταν μια ανακάλυψη που ερχόταν σε κόντρα με τη διαδεδομένη τότε αντίληψη πως η κατασκευή και η χρήση εργαλείων αποτελεί αποκλειστικό γνώρισμα του ανθρώπινου είδους. Αν και είχαν προηγηθεί άλλες μελέτες που υποδείκνυαν πώς αυτό δεν ίσχυε, και είχαν αγνοηθεί, η άψογα τεκμηριωμένη δουλειά της θρυλικής πρωτευοντολόγου άφησε το στίγμα της, αλλάζοντας για πάντα την εικόνα μας για τις γνωστικές ικανότητες των πλασμάτων με τα οποία μοιραζόμαστε τον πλανήτη μας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα