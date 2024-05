Woof Festival: Ραντεβού στις 1 & 2 Ιουνίου στο Πεδίον του Άρεως για το μεγαλύτερο Φεστιβάλ Φιλοζωίας από topetmou.gr

Παράλληλα στο χώρο θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε συναρπαστικές επιδείξεις, να πάρετε μέρος σε διαγωνισμούς, να παίξετε διάφορα διασκεδαστικά παιχνίδια, να συμμετέχετε σε εργαστήρια, να επισκεφτείτε το μέρος του grooming αλλά και το πρώτο Snack Bar Canteen αποκλειστικά για σκύλους. Το κατοικίδιό σας δεν θα “ξεκολλάει”. Οι εκπλήξεις που θα ενθουσιάσουν κηδεμόνες και σκύλους δεν τελειώνουν εδώ. Γιατί το Woof Festival | ToPetmou θα έχει τα πάντα. Κανείς δεν θα φύγει παραπονεμένος.Ο χώρος θα έχει μεγάλους, ειδικά διαμορφωμένους στίβους, οι οποίοι θα φιλοξενήσουν πολλές διασκεδαστικές και εκπαιδευτικές επιδείξεις, τις οποίες οι κηδεμόνες και κυρίως οι τετράποδοι επισκέπτες θα λατρέψουν.Και όπως είπαμε τα παιχνίδια θα σας ενθουσιάσουν. Αν είστε λοιπόν λάτρης των παιχνιδιών, εδώ θα βρείτε τον παράδεισό σας. Σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα διοργανώνονται παιχνίδια για τους επισκέπτες και τους σκύλους με πολλά δώρα για τους νικητές. Ενδεικτικά μπορείτε να συμμετέχετε σε: Κυνήγι Θησαυρού, Μουσικά Χαλάκια, Do As I Do, Αγώνες δρόμου, Κουταλοδρομίες. Ειδικά για τους σκύλους θα υπάρχει δυνατότητα Grooming και Bathing, τεστ χαρακτήρα, paw printing, pet portraits. Επίσης τα διασκεδαστικά Face Painting και Photo Booths.Τέλος έχετε στο νου σας ότι στο χώρο του φεστιβάλ όλοι οι σκύλοι πρέπει να είναι απαραιτήτως με λουρί, απαγορεύονται θηλυκά σκυλιά σε οίστρο και οι επιθετικοί σκύλοι θα απομακρύνονται. Οι κηδεμόνες δε θα πρέπει να μαζεύουν τις ακαθαρσίες των σκύλων τους.Το Woof Festival | ToPetmou θα πραγματοποιηθεί στο Πεδίον του Άρεως, Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Ιουνίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Είστε όλοι προσκεκλημένοι σε αυτή τη μεγάλη γιορτή φιλοζωίας.Δείτε όλο το πρόγραμμα εδώ





