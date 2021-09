Google Doodle: Στον dj Avicii αφιερωμένο το doodle της Google - Σήμερα ο Τιμ Μπέρλινγκ θα γινόταν 32 ετών

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

To σημερινό Doodle τηςείναι αφιερωμένο στον Τιμ Μπέρλινγκ, τον δημοφιλήπου πρόλαβε, πριν αυτοκτονήσει, να αφήσει το στίγμα του στη, κατακτώντας δεκάδες βραβεία.και η Google τιμά τη μνήμη του αφιερώνοντας το σημερινό της Doodle της Google. Οόμως πρόλαβε να αφήσει το στίγμα του στον χώρο της μουσικής.Περίπου δέκα χρόνια πριν, το 2012, είχε δει το όνομά του να φιγουράρει στο νούμερο 3 της κατάταξης Top 100 DJs από το DJ Magazine.Γεννημένος στη Σουηδία στις 8 Σεπτεμβρίου του 1989 ο Avicii έβαλε τέλος στη ζωή του τον Απρίλιο του 2018 στο Μουσκάτ του ΟμάνΤο 2010, οκυκλοφόρησε συνεργασία του με τον, επίσης Σουηδό, DJ, John Dahlbäck, με τίτλο «Don’t Hold Back.» Στη συνέχεια, συνεργάστηκε σε διάφορα projects με διεθνούς φήμης DJs, όπως ο Tiësto και ο Sebastian Ingrosso. Αν και τα κομμάτια του αποτελούνται από κυρίως ηλεκτρονικής σύνθεσης μουσική, η EMI κυκλοφόρησε μια έκδοση του «Bromance», με την παρουσία στίχου, υπό τον, νέο, τίτλο «Seek Bromance».Διαβάστε τα πιο ενδιαφέρονταGoogle Doodles, πατώνταςΤο «Seek Bromance«, έφτασε το top 20 σε πολλές χώρες συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου, της Γαλλίας, της Ολλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σουηδίας. Έφτιαξε, επίσης, remix του κλασικού single της Nadia Ali με τίτλο «Rapture« για τον δίσκο της Queen of Clubs Trilogy: Onyx Edition. Τον Οκτώβριο του 2010, ο Avicii υπέγραψε με την European A&R team στην EMI Music Publishing, μία από τις δισκογραφικές εταιρείες-μέλη του, άτυπου, «big four» των μεγαλύτερων.Το 2011, η συνεργασία του στο κομμάτι «Sunshine», με τον David Guetta ήταν υποψήφια για βραβείο Grammy στην κατηγορία Best Dance Recording.Ο Avicii κατατάχθηκε στο No. 6 της κατάταξης Top 100 DJs από το DJ Magazine για το 2011, και κατατάχθηκε ακόμα ψηλότερα, συγκεκριμένα στο No. 3 της κατάταξης Top 100 DJs από το DJ Magazine για το 2012.είχε αποσυρθεί από τις live εμφανίσεις το 2016, έχοντας επικαλεστεί λόγους υγείας. Αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων οξεία παγκρεατίτιδα, η οποία οφειλόταν εν μέρει στην υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.