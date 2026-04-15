Καβγάς Ελλήνων και Τούρκων για τον πατσά: «Τον έτρωγαν οι Μνηστήρες της Πηνελόπης», «το πωλούσαν στην Κωνσταντινούπολη το 1700»

Το Associated Press καταγράφει τις αντιδράσεις με αφορμή προσπάθεια Έλληνα εστιάτορα να καταχωρίσει τον πατσά στην Unesco

Δημήτρη Τσαρουχά, να καταχωρίσει στην



Η κίνηση αυτή, όμως, έχει προκαλέσει την αντίδραση







Ένας ζωμός που ποθούσαν οι μνηστήρες της Πηνελόπης

«Το μοσχαρίσιο πόδι περιέχει 33,4% καθαρό, βρώσιμο κολλαγόνο — αυτό βοηθά σημαντικά μετά από επεμβάσεις στις αρθρώσεις», λέει ο 53χρονος εστιάτορας, επικαλούμενος ειδικούς. «Αλλά θεραπεύει και έλκη και άλλα στομαχικά προβλήματα που προκαλούνται από το αλκοόλ».



Πανταζής Κουκουμβρής δουλεύει με το μαχαίρι του μπροστά σε καζάνια όπου βράζουν τα πόδια και οι κοιλιές. «Από το πρωί εδώ ξεκινά η τέχνη», λέει, βασισμένος στην 22χρονη εμπειρία του.



«Βάζουμε τις κοιλιές και τα πόδια να βράσουν για να φτιάξουμε τον ζωμό», προσθέτει, σημειώνοντας ότι η συνταγή πέρασε από τους αρχαίους Έλληνες στους Βυζαντινούς και στη συνέχεια στους Οθωμανούς.



Ο Τσαρούχας σημειώνει ότι η συνταγή του πατσά αναφέρεται στην «Οδύσσεια», συγκεκριμένα στο γεύμα που ετοίμασε η Πηνελόπη για τους μνηστήρες την ημέρα που επέστρεψε ο Οδυσσέας. Όπως λέει, γίνεται λόγος για μοσχαρίσιες κοιλιές γεμισμένες με λίπος και αίμα. «Αν αυτό δεν είναι πατσάς, τότε τι είναι;» αναρωτιέται.



Κλείσιμο



Οι Τούρκοι υπερασπίζονται τη γαστρονομία τους

Διαφορετική άποψη εκφράζει στο ΑΡ ο 59χρονος Τούρκος εστιάτορας Αλί Τουρκμέν, ο οποίος επιμένει ότι το πιάτο είναι ιστορικά και πολιτιστικά καθαρά τουρκικό, παρόλο που —όπως και στην Ελλάδα— καταναλώνεται συχνά μετά από ξενύχτι.



«Όπως με τον μπακλαβά και πολλά άλλα, θέλουν να το οικειοποιηθούν», λέει για την ελληνική διεκδίκηση. «Αλλά θα είναι δύσκολο να διεκδικήσουν κάτι που είναι δικό μας εδώ και αιώνες. Ο πατσάς είναι κάτι χαρακτηριστικά τουρκικό».



Για καβγά ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους σχετικά με τον πατσά κάνει λόγο δημοσίευμα του Associated Press με αφορμή την προσπάθεια του ιδιοκτήτη εστιατορίου στη Θεσσαλονίκη,, να καταχωρίσει στην Unesco τη σούπα-φάρμακο για το ξενύχτι, ως μοναδικό παραδοσιακό ελληνικό πιάτο που ανάγεται στην εποχή της «Οδύσσειας» του Ομήρου.Η κίνηση αυτή, όμως, έχει προκαλέσει την αντίδραση Τούρκων που ισχυρίζονται ότι η σούπα την οποία ονοματίζουν «işkembe», είναι δικό τους παραδοσιακό πιάτο εδώ και αιώνες, στο τελευταίο επεισόδιο της διαμάχης των δύο χωρών για φαγητά - από τον καφέ και τα ντολμαδάκια μέχρι τον μπακλαβά.Ο Τσαρούχας δήλωσε στο Associated Press ότι έχει συγκεντρώσει έναν μεγάλο και αναλυτικό φάκελο, με τη βοήθεια τοπικού πολιτιστικού φορέα και της Λένα Οφλίδη, συγγραφέα του μοναδικού βιβλίου που καταγράφει την ιστορία του πατσά ώστε η σούπα αυτή να ενταχθεί στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας.«Το μοσχαρίσιο πόδι περιέχει 33,4% καθαρό, βρώσιμο κολλαγόνο — αυτό βοηθά σημαντικά μετά από επεμβάσεις στις αρθρώσεις», λέει ο 53χρονος εστιάτορας, επικαλούμενος ειδικούς. «Αλλά θεραπεύει και έλκη και άλλα στομαχικά προβλήματα που προκαλούνται από το αλκοόλ».Στην κουζίνα του εστιατορίου, η προετοιμασία της σούπας μοιάζει σχεδόν τελετουργική, καθώς ο σεφδουλεύει με το μαχαίρι του μπροστά σε καζάνια όπου βράζουν τα πόδια και οι κοιλιές. «Από το πρωί εδώ ξεκινά η τέχνη», λέει, βασισμένος στην 22χρονη εμπειρία του.«Βάζουμε τις κοιλιές και τα πόδια να βράσουν για να φτιάξουμε τον ζωμό», προσθέτει, σημειώνοντας ότι η συνταγή πέρασε από τους αρχαίους Έλληνες στους Βυζαντινούς και στη συνέχεια στους Οθωμανούς.Ο Τσαρούχας σημειώνει ότι η συνταγή του πατσά αναφέρεται στην «», συγκεκριμένα στο γεύμα που ετοίμασε ηγια τουςτην ημέρα που επέστρεψε ο. Όπως λέει, γίνεται λόγος για μοσχαρίσιες κοιλιές γεμισμένες με λίπος και αίμα. «Αν αυτό δεν είναι πατσάς, τότε τι είναι;» αναρωτιέται.Παρότι οι Τούρκοι γείτονες διεκδικούν τη σούπα ως δική τους εφεύρεση, ο Τσαρούχας δεν ανησυχεί. Λέει ότι είναι ευπρόσδεκτοι να προσπαθήσουν. «Κανείς δεν τους εμποδίζει», λέει. «Πιστεύουμε ότι έχουμε όλα τα μέσα για να το κατοχυρώσουμε. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε με τους γείτονές μας — η γεύση μάς ενώνει».Διαφορετική άποψη εκφράζει στο ΑΡ ο 59χρονος Τούρκος εστιάτορας Αλί Τουρκμέν, ο οποίος επιμένει ότι το πιάτο είναι ιστορικά και πολιτιστικά καθαρά τουρκικό, παρόλο που —όπως και στην Ελλάδα— καταναλώνεται συχνά μετά από ξενύχτι.«Όπως με τον μπακλαβά και πολλά άλλα, θέλουν να το οικειοποιηθούν», λέει για την ελληνική διεκδίκηση. «Αλλά θα είναι δύσκολο να διεκδικήσουν κάτι που είναι δικό μας εδώ και αιώνες. Ο πατσάς είναι κάτι χαρακτηριστικά τουρκικό».

Τουρκικά μέσα που κατηγορούν την Ελλάδα ότι «οικειοποιείται» ένα εθνικό πιάτο, αναφέρουν ως απόδειξη ότι ταξιδιώτης του 17ου αιώνα περιέγραφε πωλητές σούπας με κοιλιά και πόδια στην Κωνσταντινούπολη, άρα ο πατσάς, λένε οι Τούρκοι, έχει ιστορία 400 ετών στην Τουρκία.



Η γνώμη των πελατών «Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται, αλλά πρέπει να ληφθούν μέτρα. Είναι ένα φαγητό που πρέπει να προβάλλουμε διεθνώς» λέει στο Associated Press πελάτης του εστιατορίου του Τουρκμέν.



Στην Ελλάδα, όμως, ο Χρήστος Μουσούλης έχει διαφορετική άποψη. Τακτικός πελάτης του Τσαρούχα, λέει ότι ο πατσάς φτιάχνεται παραδοσιακά στα ελληνικά σπίτια εδώ και γενιές: «Δεν αμφιβάλλω ότι η γεύση του πατσά, είτε ελληνικού είτε τουρκικού, μπορεί να είναι παρόμοια, αλλά εμείς μεγαλώσαμε με τον ελληνικό πατσά»