Το τέρας του Λοχ Νες και η «σύλληψη» του 1974

Η φωτογραφία δείχνει μια σκοτεινή μορφή που κάποιοι λένε ότι είναι το τέρας του Λόχ Νες στη Σκωτία, το οποίο αργότερα αποδείχτηκε ότι ήταν απάτη

Ήχοι από τα βάθη

Μηχανοκίνητα σκάφη εξοπλισμένα με σόναρ, διασκορπισμένα στα νερά της λίμνης Λόχ Νες, καθώς η τελευταία αναζήτηση για το διάσημο τέρας του Λόχ Νες συνεχιζόταν για δεύτερη μέρα, 9 Οκτωβρίου 1987. Οι οργανωτές της αναζήτησης ανέφεραν τρεις επαφές με σόναρ κατά τη διάρκεια της εξάωρης σάρωσης της λίμνης.

Ένας μύθος που κινεί την οικονομία

Σόναρ, υποβρύχιες κάμερες, drones. Επιστήμονες από όλο τον κόσμο σάρωσαν τη λίμνη. Κατέγραψαν μυστηριώδεις ήχους, ανεξήγητα σήματα, σκιές που χάνονταν πριν προλάβουν να εξηγηθούν. Κανένα τελικό συμπέρασμα. Μόνο περισσότερα ερωτήματα.«Δεν μπορείς να σκοτώσεις έναν μύθο με την επιστήμη», είπε κάποτε ένας ερευνητής. Και ίσως είχε δίκιο.Υπήρξαν ακόμη και θεωρίες για… ελέφαντες τσίρκου που κολυμπούσαν στη λίμνη πριν από έναν αιώνα. Κι όμως, τίποτα δεν κατάφερε να σβήσει εντελώς την αίσθηση ότι κάτι ζει εκεί κάτω.Ο γενετιστής Νιλ Γκέμελ, από το Πανεπιστήμιο Οτάγκο στο Ντάνεντιν (Νέα Ζηλανδία), ανέλυσε τις ακολουθίες DNA σε 250 δείγματα νερού που αντλήθηκαν από τα βάθη της σκοτσέζικης λίμνης.Τα αποτελέσματα οδήγησαν τον επιστήμονα και την ομάδα του να αποκλείσουν την υπόθεση ενός ερπετού που ήρθε από τα βάθη της ιουράσιας περιόδου.«Βρίσκουμε μια σημαντική ποσότητα DNA χελιού», που αφθονεί στα ψυχρά νερά του Λος Νες, σύμφωνα με τον καθηγητή Γκέμελ.Το 2006, έπειτα από έρευνες δύο χρόνων, ένας Σκωτσέζος παλαιοντολόγος κατέληξε πως η «Νέσι» ήταν στην πραγματικότητα ελέφαντας ενός περιοδεύοντος τσίρκου που κολυμπούσε στα νερά της λίμνης.Η Νέσι δεν είναι μόνο θρύλος· είναι και οικονομικό φαινόμενο. Σύμφωνα με έρευνα του 2018, αποφέρει 41 εκατομμύρια λίρες ετησίως στη σκωτσέζικη οικονομία.Η Νέσι έχει γίνει σύμβολο. Έχει φανατικούς φίλους, μουσεία, κάμερες που παρακολουθούν ασταμάτητα τη λίμνη και ένα έπαθλο που περιμένει την «καθαρή» φωτογραφία. Κυρίως όμως, έχει ιστορίες. Ιστορίες που λέγονται τα βράδια, δίπλα στο νερό, όταν η ομίχλη κατεβαίνει χαμηλά.Από τον 6ο αιώνα μέχρι σήμερα, από τον φακό του 1974 μέχρι τις σύγχρονες θεάσεις του 2026, η Νέσι παραμένει εκεί – αόρατη, σιωπηλή, αλλά πάντα παρούσα.Ίσως τελικά αυτό να είναι το πραγματικό της μυστικό: όχι το αν υπάρχει, αλλά το ότι μας κάνει να θέλουμε να πιστέψουμε.