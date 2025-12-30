Σοφία ντε Μαρβουά: Η αληθινή ιστορία της Δούκισσας της Πλακεντίας Η ζωή της Γαλλίδας επαναστάτριας στην Αθήνα μέσα από το βιβλίο του Γιώργου Γιαννικόπουλου που παραθέτει στοιχεία για τη σημαντική προσωπικότητα, τα οποία για πρώτη φορά αντλήθηκαν μετά από συστηματική έρευνα σε διάφορες πηγές της εποχής

Τίνα Μανδηλαρά 30.12.2025, 15:41