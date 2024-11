Κουίνσι Τζόουνς, ο παραγωγός που... έκανε έρωτα με τις νότες: Συνεργάστηκε με τον Σινάτρα και τον Χατζιδάκι, «έφτιαξε» τον Μάικλ Τζάκσον

Ο διάσημος παραγωγός Dr Dre δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από τους εκατοντάδες πλατινένιους δίσκους, που κοσμούσαν διάφορους τοίχους στο σπίτι τουΤου ανθρώπου που σημάδεψε ανεξίτηλα την μουσική βιομηχανία ως μουσικός, ως ενορχηστρωτής αλλά και ως παραγωγός δίσκων που άφησαν εποχή. Ευρηματικός, καινοτόμος και με ανοιχτό μυαλό, αυτός ο μουσικός χαμαιλέοντας έζησε την ουσιαστική γέννηση της τζαζ και συνεργάστηκε με μυθικά ονόματα ως συνθέτης, παραγωγός και ενορχηστρωτής.Από παιδί ακόμη στο Σικάγο, με μια μητέρα που αντιμετώπιζε ψυχικά προβλήματα, o Q όπως τον έλεγαν όλοι, λάτρεψε την μουσική και εξελίχθηκε σε έναν πολύ καλό τρομπετίστα αλλά και σε έναν κορυφαίο ενορχηστρωτή.Κολλητός με τον Ray Charles από την εφηβεία τους, συνεργάστηκε μαζί του και ενορχήστρωσε αρχικά συνθέσεις για την Sarah Vaughn, την Dina Washington και τον Duke Ellington.Η φήμη του στον συγκεκριμένο τομέα απλώθηκε πολύ γρήγορα και τα καλύτερα ήταν απλά θέμα χρόνου να έρθουν, ειδικά μετά τα ταξίδια του στην Ευρώπη.Ήταν ο άνθρωπος που ενορχήστρωσε το πασίγνωστο «Fly me to the moon» το 1964 και αυτός που διεύθυνε την ορχήστρα του Count Basie, η οποία συνόδευε την «Φωνή» στις ζωντανές του εμφανίσεις. Στην αρχή του ντοκιμαντέρ «Quincy» για την ζωή του υπάρχει μια σκηνή που τα λέει όλα, όταν κατά την διάρκεια μιας συνέντευξης η κουβέντα έρχεται στην συνεργασία του με τον Frankie.Ο διάσημος παραγωγός σηκώνει κάποια στιγμή το δεξί του χέρι, το φέρνει μπροστά και δείχνει στον δημοσιογράφο το μικρό του δάχτυλο, το οποίο κοσμεί ένα χρυσό δαχτυλίδι. «Το βλέπεις αυτό;» του λέει και συνεχίζει απνευστί: «Μου το έκανε δώρο ο. Δεν το βγάζω ποτέ από το χέρι μου».Έναν χρόνο μετά το «Fly me to the moon», το 1965 είναι στη Νέα Υόρκη και αναλαμβάνει την παραγωγή στο εμβληματικό «Το χαμόγελο της Τζοκόντα» του, με τον οποίο συνεργάστηκε πολύ στενά για έναν ονειρικό δίσκο που τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του πούλησε 500.000 αντίτυπα.Κατά τη διάρκεια επτά σχεδόν δεκαετιών ο Q ήταν 80 φορές υποψήφιος για βραβείο Grammy, κέρδισε 28 και ήταν περιζήτητος ως μουσικός, ενορχηστρωτής και κορυφαίος παραγωγός στον σκληρό κόσμο της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.Με την τελευταία του ιδιότητα εκτόξευσε την καριέρα του, αφού μετά το «Off the wall» με το οποίο ξεκίνησαν την συνεργασία τους, ανέλαβε την παραγωγή του Thriller, που έμελλε να να αναδειχτεί στο πιο εμπορικό άλμπουμ όλων των εποχών, ενώ ακολούθησε το «Bad».Ήταν τέτοια η φήμη και ο σεβασμός που απολάμβανε, ώστε όταν πήρε ο ίδιος τον Eddie Van Halen για παίξει την κιθάρα και το εμβληματικό σόλο στο «Beat it», αυτός δεν πίστεψε ότι μιλούσε με τον Q και του έκλεισε δύο φορές το τηλέφωνο!Τελικά το θέμα λύθηκε και ο Eddie πήγε στο στούντιο με την κιθάρα του «σημαδεύοντας» για πάντα μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του δίσκου.Ο Κουίνσι Τζόουνς ξεδίπλωσε μέσα από το ντοκιμαντέρ «Quincy» την μουσική και προσωπική του διαδρομή και η κόρη του Ρασίντα που ανέλαβε την σκηνοθεσία, δίνει στον τηλεθεατή το προνόμιο να νοιώσει ότι είναι μαζί με τον Q σχεδόν κάθε στιγμή που η κάμερα γράφει.Ακόμη και τις δύσκολες ώρες, όπως στην σκηνή που τον δείχνει διασωληνωμένο στο νοσοκομείο, έχοντας πέσει σε διαβητικό κώμα η κάμερα είναι παρούσα μαζί με τη σιωπή του νοσοκομειακού θαλάμου, η οποία διακόπτεται μόνο από τα μηχανήματα.Όμως η μαγεία βρίσκεται στις σκηνές και τα βίντεο από το παρελθόν του Κουίνσι, από τις οποίες παρελαύνουν μεγαθήρια της jazz, της soul και της pop που έχουν δουλέψει μαζί του.Από την Sara Vaughn και την Ella Fitzgerald μέχρι τον Φράνκι και τον Miles Davis, την δικιά μας Νάνα Μούσχουρη και φυσικά τον Michael Jackson ο κατάλογος των συνεργασιών μοιάζει ατέλειωτος.Στο ντοκιμαντέρ ο Quincy μιλάει για όλους σχεδόν και φυσικά για την συνεργασία του με τον βασιλιά της pop, που είχε σαν αποτέλεσμα το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, το «Thriller».Όπως λέει άκουσε περίπου 600 τραγούδια μέχρι να καταλήξει στα 12 που θα έμπαιναν στον μυθικό αυτό δίσκο και κάμερα τον ακολουθεί παντού. Το «Quincy» μας πηγαίνει παντού, από το φεστιβάλ του Μοντρέ, μέχρι την προετοιμασία μιας τεράστιας μουσικής βραδιάς για τα εγκαίνια του Μουσείου Σμιθσόνιαν που είναι αφιερωμένο στην ιστορία των Αφροαμερικανών.Και είναι εκείνη την βραδιά που αντιλαμβάνεσαι πόσο μεγάλο κεφάλαιο της παγκόσμιας μουσικής είναι ο Τζόουνς, βλέποντας την αφρόκρεμα της Αμερικάνικης σόου μπιζ να υποβάλλει τα σέβη της στον μεγάλο Q.Αυτόν που μάζεψε όλους τους mega stars των ΗΠΑ για την ηχογράφηση του περίφημου «We are the world», ένα εγχείρημα που φάνταζε δύσκολο όπως του είπαν αρχικά πολλοί, λόγω των απαιτήσεων που τυχόν θα είχαν κάποιοι από τους τραγουδιστές για την…μαρκίζα.Το έλυσε με μια επιγραφή που κόλλησε στην πόρτα του στούντιο η οποία απευθυνόταν στους τραγουδιστές και έλεγε: «Παρκάρετε τον εγωισμό σας στην είσοδο».Το ντοκιμαντέρ του Netflix για τον άνθρωπο που έκανε έρωτα στις νότες αποκαλύπτει πολλές άγνωστες ιστορίες για μια τεράστια προσωπικότητα που από τις αρχές της δεκαετίας του ’50 ερωτεύτηκε την μουσική.Πιθανότατα να μην ερωτεύτηκε τίποτε άλλο σε τόσο μεγάλο βαθμό, αφού παντρεύτηκε και χώρισε τρεις φορές, ενώ απέκτησε εφτά παιδιά από πέντε διαφορετικές γυναίκες.Σχεδόν όλες τους δεν άντεξαν την μεγαλύτερη αγάπη του, τις εφτά νότες του πενταγράμμου, αυτές με τις οποίες δεν τσακώθηκε και δεν χώρισε ποτέ.