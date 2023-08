Καταρρίπτοντας δημοφιλείς μύθους σχετικά με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η εξοικείωση που νιώθεις με το digital περιβάλλον και την περιήγησή σου στο Διαδίκτυο μπορεί, πολλές φορές, να σε παρασύρει. Και όμως είναι ένα μέσο που χρησιμοποιείς καθημερινά για την πραγματοποίηση αγορών ή την απόκτηση διάφορων υπηρεσιών, πληρώνοντας online, με τη χρήση πιστωτικής ή χρωστικής κάρτας. Παρ’ όλα αυτά, αν και γνωρίζεις ότι η περιήγησή σου στο Διαδίκτυο έχει κινδύνους, συνεχίζεις να έχεις αντίσταση στην ενημέρωση γύρω από τέτοιου είδους ζητήματα και καχυποψία στα ασφαλιστικά προϊόντα, γιατί μάλλον δεν τα θεωρείς και τόσο απαραίτητα. Συχνά λες ότικαι νιώθεις αρκετά σίγουρος με τον εαυτό σου και το πώς να προφυλαχτείς.Και όμως, το βήμα παραπάνω που μπορείς να κάνεις ίσως σε σώσει από δύσκολες καταστάσεις. Το πρόγραμμα My Cyber Protection της Eurolife FFH δημιουργήθηκε για προστασία από τις διαδικτυακές απειλές, μεκαιΚαι αυτό γιατί η πραγματικότητα είναι ότιόσο προσεκτικός κι αν είναι. ΜεαποκτάςMy Cyber Protection της Eurolife FFH και προστατεύεις τις online συναλλαγές σου. Αποζημιώνεσαι για online πληρωμές που έγιναν χωρίς την έγκρισή σου και για αγορές από e-shop που δεν σου παραδόθηκαν ποτέ, ενώ επιπλέον έχεις υποστήριξη εάν κάποιος αποκτήσει παράνομα πρόσβαση στο email ή τους λογαριασμούς σου στα social media. Το My Cyber Protection είναι ασφαλιστικό προϊόν της ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife FFH και διανέμεται με τη διαμεσολάβηση της Eurobank.Δώσε προσοχή, λοιπόν, καιαπό πεποιθήσεις και δημοφιλείς μύθους σχετικά με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Μην ξεχνάς ότι, παρόλο που το λογισμικό προστασίας από ιούς και οι ασφαλείς κωδικοί πρόσβασης είναι απαραίτητα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, δεν αποτελούν αυτόνομες λύσεις. Κατανοώντας τοστον κυβερνοχώρο και υιοθετώντας μια προληπτική και πολυεπίπεδη προσέγγιση για τη διαδικτυακή ασφάλεια, μπορείς να μειώσεις σημαντικά τον κίνδυνο έκθεσης σε επιθέσεις. Το τακτικόπου χρησιμοποιείς, ηγια τις πιο πρόσφατες απειλές, η επαγρύπνηση έναντι προσπαθειώνκαι η χρήση εργαλείων ασφαλείας όπως VPN και διαχειριστές κωδικών πρόσβασης είναι απαραίτητα στοιχεία για την προστασία της ψηφιακής σου ζωής. Θυμήσου, κανείς δεν εξαιρείται από τους πιθανούς κινδύνους του διαδικτυακού κόσμου, αλλά μεκαι, όπως η χρήση ενός προγράμματος σαν το My Cyber Protection, μπορείς να περιηγηθείς στο ψηφιακό τοπίο με σιγουριά και ασφάλεια.