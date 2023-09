Νταλάρας, Θάνος Μικρούτσικος, Λίνος Κόκοτος και Νίκος Καρβέλας στα συγκροτήματα των ‘60s

Κλείσιμο

Στις 14/2/2020 γράψαμε ένα άρθρο με τίτλο «». Το βιβλίο του Νίκου Σάρρου «» ήταν η βασική πηγή μας.Πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «όγδοο» η δεύτερη έκδοση του παραπάνω βιβλίου, η οποία είναι αναθεωρημένη. Σ’ αυτήν διορθώθηκαν κάποια μη ακριβή στοιχεία που υπήρχαν στην πρώτη (όσο προχωρά και εμβαθύνει η έρευνα, τόσο προχωρά η γνώση), ενώ προστέθηκαν νέα στοιχεία για συγκροτήματα που υπήρχαν και στην πρώτη έκδοση του βιβλίου, όπως επίσης και νέα συγκροτήματα που δεν υπήρχαν σε αυτή.Καινοτομία και πρωτοτυπία του βιβλίου είναι το γεγονός ότι οι αναγνώστες σκανάροντας με το κινητό τηλέφωνό τους κώδικες QR στις σελίδες των συγκροτημάτων μπορούν να ακούσουν χαρακτηριστικά δείγματα της δουλειάς δεκάδων μουσικών γκρουπ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή σπουδαίων συνθετών, μουσικών και τραγουδιστών που έκαναν σόλο καριέρα τα επόμενα χρόνια μέχρι σήμερα σε κάποια από τα συγκροτήματα αυτά. Είχαμε αναφερθεί σε μερικούς στο άρθρο της 14/2/2020, τώρα θα κάνουμε μνεία και σε άλλους/άλλες χωρίς ίσως να αποφύγουμε κάποιες επαναλήψεις. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον συγγραφέα του βιβλίου κύριοπου είχε την ευγενή καλοσύνη να μας επισημάνει κάποια άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία και να μας δώσει και μερικές πληροφορίες που δεν υπάρχουν στα «Ελληνικά μουσικά συγκροτήματα των sixties».Για τονμπορεί να βρει κανείς σχεδόν τα πάντα στο διαδίκτυο. Και γράφουμε «σχεδόν» γιατί είναι μάλλον άγνωστο ότι υπήρξε μέλος ενός μουσικού συγκροτήματος με ξένο ρεπερτόριο τη δεκαετία του ’60. Πρόκειται για τους «Crummy Ones». Το γκρουπ ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 1966 από τον κιθαρίστα Νίκο Τραπέλα για εμφανίσεις στο club «Les amis» στην Ηλιούπολη. Ο Τραπέλας στελέχωσε το συγκρότημα με τον ντράμερ Θόδωρο Μαργαρίτη και τον τραγουδιστή Νίκο Ρούσση. Τελευταίος προστέθηκε ο Γιώργος Νταλάρας ως κιθαρίστας. Ο Τραπέλας τον είχε γνωρίσει και ξεχωρίσει από τις εμφανίσεις του λίγο καιρό πριν στο εστιατόριο «» στη Βάρκιζα.Με ρεπερτόριο από ξένες επιτυχίες της εποχής, οι «» κράτησαν το πρόγραμμα του «Les amis» νεοσύστατου τότε όλο το καλοκαίρι. Μάλιστα στο πρόγραμμα υπήρχαν διαλείμματα με λάτιν τραγούδια που ερμήνευε ο Νταλάρας παίζοντας ακουστική κιθάρα. Τον Σεπτέμβριο του 1966 το γκρουπ ξεκίνησε εμφανίσεις στο ««Les Αmai» της Λεωφόρου Βουλιαγμένης αλλά η μετακίνηση του ντράμερ Μαργαρίτη στους «Giordanelli e Suoi Amici» και η ενασχόληση του Γιώργου Νταλάρα με το ελληνικό τραγούδι (στις 5/12/1966 κέρδισε το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό που διοργάνωσε το περιοδικό «Μοντέρνο τραγούδι και τηλεόρασις» ερμηνεύοντας το τραγούδι του«Ποιος δρόμος είναι ανοιχτός») οδήγησαν στη διάλυση του γκρουπ.γεννήθηκε το 1951 στο Παλαιό Φάληρο. Στα μέσα του 1966 μαζί με τους συμμαθητές του στο Γυμνάσιο, Παύλο Ιωνά (κιθάρα, τραγούδι), Δημήτρη Ιωνά (τραγούδι), Σούλη Κουερίνη (όργανο), Κώστα Σταμέλο (μπάσο) και τον ίδιο στα ντραμς, σχημάτισαν τους «Lovely Kids». Έχοντας στο ρεπερτόριο τους ξένες επιτυχίες της εποχής εμφανίστηκαν σε ρεσιτάλ στους κινηματογράφους της περιοχής. Η επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας στις 21 Απριλίου 1967 οδήγησε στη διάλυση του γκρουπ. Ο οργανίστας Σούλης Κουερίνης προσχώρησε τότε στους… υπό δημιουργία Sover Group.Στα μέσα του 1963 δημιουργήθηκαν στο Χαλάνδρι από τους συμμαθητές στο Γυμνάσιο της πόλης Γιάννη Χατζηπαντελίδη (κιθάρα, τραγούδι), Ιάκωβο Ζουγανέλη (μπάσο), Γιάννη Σειραδάκη (ντραμς), Παναγιώτη Θωμάκο (πιάνο) και Ηλία Ντάβαρη (κιθάρα) οι «Shooting Stars». Οι πρώτες εμφανίσεις του γκρουπ έγιναν στις αρχές του 1964. Στα μέσα του 1965 η στράτευση του Ζουγανέλη και οι συχνές απουσίες του Ντάβαρη, έφεραν στο γκρουπ τον κιθαρίστα Θωμά Τρουπάκη. Στις αρχές του 1968 το γκρουπ κυκλοφόρησε ένα σαρανταπεντάρι με τα τραγούδια «Don’t you have faith in me» και το ρομαντικό «Τίποτα δεν έχει μείνει» (τραγουδιστικής και αφηγηματικής ερμηνείας), δημιουργία του Θανάση (Σούλη) Τρουπάκη. Στα μέσα του 1968 επέστρεψε στο γκρουπ ο Ηλίας Ντάβαρης που έφερε μαζί και τον συμφοιτητή του οργανίστα Θάνο Μικρούτσικο! Ο Μικρούτσικος έμεινε στο γκρουπ ως τις αρχές του 1969 ενώ τη θέση του Σειραδάκη στα ντραμς πήρε ο Λάκης Παπάζογλου. Συχνές αλλαγές μελών, απουσίες λόγω σπουδών και διαφωνίες, κυρίως μεταξύ Τρουπάκη-Χατζηπαντελίδη απογοήτευσαν τον πρώτο που αποχώρησε από τους «Shooting Stars» με αποτέλεσμα… τη δύση του συγκροτήματος στα τέλη του 1969.