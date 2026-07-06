Δείτε βίντεο: Ο Χέντερσον τραυματίστηκε στους πανηγυρισμούς μετά την πρόκριση της Αγγλίας και αποχώρησε με φορείο
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026
Μουντιάλ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο Τζόρνταν Χέντερσον

Δείτε βίντεο: Ο Χέντερσον τραυματίστηκε στους πανηγυρισμούς μετά την πρόκριση της Αγγλίας και αποχώρησε με φορείο

Τρομερά άτυχος στάθηκε ο Τζόρνταν Χέντερσον, που χτύπησε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών των Άγγλων για την πρόκριση επί του Μεξικού

Δείτε βίντεο: Ο Χέντερσον τραυματίστηκε στους πανηγυρισμούς μετά την πρόκριση της Αγγλίας και αποχώρησε με φορείο
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Η Αγγλία έφυγε αλώβητη από το Αζτέκα, όπου επικράτησε 3-2 του Μεξικού, παίρνοντας σπουδαία πρόκριση για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι παίκτες του Τόμας Τούχελ έσπευσαν να πανηγυρίσουν μαζί με τους οπαδούς τους, κάτι που όμως έφερε μπελάδες στον Τζόρνταν Χέντερσον...

Ο έμπειρος μέσος βλέπετε, έχασε την ισορροπία του προσπαθώντας να περάσει πάνω από τη διαφημιστική πινακίδα προκειμένου να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος, να τραυματιστεί και να αποχωρήσει με φορείο!

Το ότι ο συμπαίκτης του χτύπησε, επιβεβαίωσε ο Νταν Μπερν, με τη σοβαρότητα του προβλήματος να μην έχει αποσαφηνιστεί...

Δείτε βίντεο:

Πηγή: Gazzetta.gr
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