Δείτε βίντεο: Ο Χέντερσον τραυματίστηκε στους πανηγυρισμούς μετά την πρόκριση της Αγγλίας και αποχώρησε με φορείο
Δείτε βίντεο: Ο Χέντερσον τραυματίστηκε στους πανηγυρισμούς μετά την πρόκριση της Αγγλίας και αποχώρησε με φορείο
Τρομερά άτυχος στάθηκε ο Τζόρνταν Χέντερσον, που χτύπησε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών των Άγγλων για την πρόκριση επί του Μεξικού
Η Αγγλία έφυγε αλώβητη από το Αζτέκα, όπου επικράτησε 3-2 του Μεξικού, παίρνοντας σπουδαία πρόκριση για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι παίκτες του Τόμας Τούχελ έσπευσαν να πανηγυρίσουν μαζί με τους οπαδούς τους, κάτι που όμως έφερε μπελάδες στον Τζόρνταν Χέντερσον...
Ο έμπειρος μέσος βλέπετε, έχασε την ισορροπία του προσπαθώντας να περάσει πάνω από τη διαφημιστική πινακίδα προκειμένου να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος, να τραυματιστεί και να αποχωρήσει με φορείο!
Το ότι ο συμπαίκτης του χτύπησε, επιβεβαίωσε ο Νταν Μπερν, με τη σοβαρότητα του προβλήματος να μην έχει αποσαφηνιστεί...
Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι παίκτες του Τόμας Τούχελ έσπευσαν να πανηγυρίσουν μαζί με τους οπαδούς τους, κάτι που όμως έφερε μπελάδες στον Τζόρνταν Χέντερσον...
Ο έμπειρος μέσος βλέπετε, έχασε την ισορροπία του προσπαθώντας να περάσει πάνω από τη διαφημιστική πινακίδα προκειμένου να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος, να τραυματιστεί και να αποχωρήσει με φορείο!
Το ότι ο συμπαίκτης του χτύπησε, επιβεβαίωσε ο Νταν Μπερν, με τη σοβαρότητα του προβλήματος να μην έχει αποσαφηνιστεί...
Δείτε βίντεο:
Πηγή: Gazzetta.gr
The moment Jordan Henderson, fell and hurt his arm... Just after singing wonderwall... #England #Mexeng #FIFA https://t.co/4zxxUZkEap pic.twitter.com/mA1kFNrZ9B— Jim howson (@Jim_Howson) July 6, 2026
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