Eurobasket 2025: Έλληνες και Τούρκοι σήκωσαν μαζί τις σημαίες των χωρών τους πριν τον ημιτελικό - Βίντεο
Έλληνες και Τούρκοι πέρασαν όμορφες στιγμές έξω από το γήπεδο πριν από τον ημιτελικό του EuroBasket 2025

1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Ελλάδα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Τουρκία, στον ημιτελικό του EuroBasket 2025, θέλοντας να πάρει τη νίκη που θα της δώσει το «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (14/9, 21:00). Εκεί έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση της η Γερμανία.

Ενώ το χρονόμετρο μετρούσε αντίστροφα για το τζάμπολ του αγώνα, έξω από το γήπεδο χιλιάδες φίλαθλοι και των δύο ομάδων βρίσκονταν μαζί, ο καθένας με φανέλες, κασκόλ ή ακόμα και σημαίες των χωρών τους.


Όπως φαίνεται μάλιστα μέσα από τα βίντεο του Gazzetta, οι άνθρωποι των δύο χωρών περνούσαν όμορφες στιγμές έξω από το γήπεδο της Ρίγας.


Πηγή:www.gazzetta.gr


1 ΣΧΟΛΙΟ

Best of Network