Το βίντεο του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τα αδέλφια του: Ο Θανάσης που μεταφέρει την ενέργεια και ο Κώστας που είναι το νέο οξυγόνο
«Όταν κινούνται ως ένα η καρδιά γίνεται ασταμάτητη» ακούγεται στο βίντεο που ανήρτησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ένα βίντεο-αφιέρωμα στον ίδιο και τα αδέλφια του για την παρουσία τους στην Εθνική Ελλάδος στο φετινό Eurobasket δημοσίευσε στα social media ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Το βίντεο βασίζεται στην ιδέα ότι οι τρεις τους είναι μια «καρδιά» με τον καθένα να έχει ξεχωριστό ρόλο για να μένει αυτή ζωντανή.

«Μια καρδιά είναι περισσότερο από μύες, είναι δύναμη και ρυθμός αλλά δεν μπορεί να είναι μόνη της, χρειάζεται κύτταρα και οξυγόνο για να ζει» ξεκινά το βίντεο του Greek Freak.

«Ο ένας (σ.σ. ο Γιάννης Αντετοκούνμπο) είναι η σταθερή δύναμη της καρδιάς. Ο άλλος (σ.σ. ο Θανάσης Αντετοκούνμπο) είναι τα αγγεία που μεταφέρουν ενέργεια κάθε στιγμή. Ο τρίτος (σ.σ. ο Κώστας Αντετοκούνμπο) είναι το νέο οξυγόνο που δίνει νέα ανάσα στο μέλλον» συνεχίζει το βίντεο.

«Μαζί είναι ένα σύστημα, κάθε ένας είναι διαφορετικός αλλά σημαντικός, φτιαγμένη από το ίδιο υλικό αλλά από διαφορετικά νήματα. Όταν κινούνται ως ένα η καρδιά γίνεται ασταμάτητη» καταλήγει το βίντεο του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τα αδέλφια του.

Δείτε το βίντεο του Γιάννη Αντετοκούνμπο



