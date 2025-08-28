Eurobasket 2025: «Τρομακτικός» Σόρκιν με 31 πόντους έδωσε τη νίκη στο Ισραήλ 83-71 την Ισλανδία - Βίντεο
Eurobasket 2025: «Τρομακτικός» Σόρκιν με 31 πόντους έδωσε τη νίκη στο Ισραήλ 83-71 την Ισλανδία - Βίντεο
Ο Αβντίγια ήταν συμπαραστάτης του Σόρκιν με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ
Μια σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνει να περάσει στην επόμενη φάση πήρε το Ισραήλ. Οι Ισραηλινοί επικράτησαν της Ισλανδίας με 83-71 και έτσι άνοιξαν λογαριασμό στο Eurobasket 2025.
Από την πλευρά των νικητών, ο Σόρκιν τελείωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους, ενώ ο Αβντίγια είχε 20 με 9 ριμπάουντ. Στο ματς βρέθηκε και ο προπονητής του Άβντια στους Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς. Στον αντίποδα για τους ηττημένους, 17 πόντους είχε ο Φρίντρικσον και ο Χλίνασον 13 πόντους με 14 ριμπάουντ.
To ματς
Οι Ισραηλινοί διατηρούσαν μια μικρή διαφορά, ωστόσο δεν μπορούσαν να ξεφύγουν με τίποτα στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Μαντάρ έκανε το 22-17, δύο λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, ενώ ενώ ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε το αποτέλεσμα δεκαλέπτου που ήταν το 23-19.
Η Ισλανδία πλησίασε επικίνδυνα με τον Χλίνασον που μείωσε στο καλάθι για το 32-31 στο 17'. Ο Άβντια έγραψε το 34-31, με τον Σέγκεβ να κάνει το 36-32 στο ημίχρονο. Με 2/11 σούταραν οι Ισραηλινοί στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο 2/14 βρέθηκαν οι Ισλανδοί.
Mε ένα γρήγορο 5-0 και τον Σόρκιν έγινε το 41-32 στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου. Με το καλάθι του Γκίνατ η διαφορά εκτοξεύτηκε στο +13. Ο Χλίνασον με δύο βολές έκανε το 60-50 στο 29'.
Ο Σόρκιν ήταν εκπληκτικός και έφτασε τους 28 πόντους, γράφοντας το 74-56, πέντε λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει και το Ισραήλ επικράτησε με 83-71.
NΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... κράτησε την Ισλανδία στους 71 και την έκανε να σουτάρει με 5/29 τρίποντα.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ o... Σόρκιν με 31πόντους.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ο... Αβντίγια ήταν εξαιρετικός με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ο... Χέρμανσον και τα... έσπασε με 4 πόντους και 2/14 σουτ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... το πάλεψε ο Φρίντρικσον με 17 πόντους και ο Χλίνασον με 13 πόντους και 14 ριμπάουντ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... ο τρόπος που ηγούνται οι Σόρκιν και Αβντίγια.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η αστοχία των δύο ομάδων στα τρίποντα.
The perfect Avdija & Sorkin connection doesn't exis...😮💨😮💨#EuroBasket x @TherealIBBA pic.twitter.com/2jSpiOAslU— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025
