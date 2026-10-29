Επιστολή διαμαρτυρίας του ΣΕΠΚΥΣΚ προς την ΚΟΕ για το SportsPay





Ο Σύνδεσμος ζητά αλλαγές σε πολλά σημεία και επιθυμεί τα μέλη του να έχουν θεσμικό ρόλο.



Αναλυτικά η επιστολή





Ο ΣΕΠΚΥΣΚ εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τις αλλαγές που γνωστοποιήθηκαν με το έγγραφο της ΚΟΕ με αρ. πρωτ. 7936/26-10-2026 και ζητεί την άμεση επανεξέτασή τους. Η μεταβολή των όρων συμμετοχής των αθλητών και αθλητριών στα αγωνίσματα και η διαμόρφωση του προγράμματος του Β΄ Γκρουπ σε τρεις (3) αγωνιστικές ενότητες επηρεάζουν ουσιωδώς, κατά την εκτίμησή μας, τον προπονητικό και οργανωτικό σχεδιασμό. Ζητούμε να γνωστοποιηθούν οι λόγοι των αλλαγών και να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος προσαρμογής για σωματεία και προπονητές.

Ως προς τις δυσχέρειες στη χρήση της εφαρμογής Sportspay, ζητούμε άμεση τεχνική διερεύνηση και σαφείς οδηγίες για την αντιμετώπισή τους. Η ομαλή ολοκλήρωση των διαδικασιών συμμετοχής είναι απαραίτητη, ώστε τεχνικά προβλήματα που δεν οφείλονται στους χρήστες να μην επιβαρύνουν αθλητές, προπονητές και σωματεία.



Τα στελέχη που λαμβάνουν αποφάσεις και έχουν υπάρξει αθλητές ή προπονητές διαθέτουν άμεση εμπειρία των αναγκών και των δυσκολιών του αθλήματος. Αναμένουμε η εμπειρία αυτή να αποτυπώνεται στον σχεδιασμό των διοργανώσεων. Πάγια θέση μας είναι ότι η επιτυχία ενός αγώνα δεν αποτιμάται μόνο με τον αριθμό των συμμετοχών και τα έσοδα από παράβολα. Η οικονομική βιωσιμότητα πρέπει να υπηρετεί την αθλητική ανάπτυξη, με προτεραιότητα στην ασφάλεια, στην ποιότητα της διοργάνωσης και στον σεβασμό του χρόνου αθλητών και προπονητών.



Τα πέντε θεσμικά αιτήματά μας

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2. Εύλογη διάρκεια και κατανομή των αγωνιστικών ενοτήτων. Ζητούμε να καθιερωθεί προγραμματισμός διάρκειας δύο έως τριών ωρών ανά ενότητα, με ανώτατο όριο τις τρεις ώρες και έως δύο (2) αγωνιστικές ενότητες ανά ημέρα, ώστε να περιορίζεται η πολύωρη καταπόνηση αθλητών και προπονητών.

3. Αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διεξαγωγής. Ζητούμε ο αριθμός και η κατανομή των συμμετοχών να ανταποκρίνονται στη χωρητικότητα και στις λειτουργικές δυνατότητες κάθε κολυμβητηρίου, με σαφή προτεραιότητα στην ασφάλεια και στην ποιότητα της διοργάνωσης.

4. Αξιόπιστη λειτουργία του Sportspay και υποστήριξη των χρηστών. Ζητούμε έγκαιρη επίλυση των τεχνικών προβλημάτων, διαθέσιμη υποστήριξη και εγκεκριμένη εναλλακτική διαδικασία ολοκλήρωσης της συμμετοχής όταν υπάρχει τεχνικό κώλυμα, με ανάλογη παράταση προθεσμιών και χωρίς επιβάρυνση για δυσλειτουργίες που δεν οφείλονται στους χρήστες.

Την έντονη διαμαρτυρία του προς την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας εκφράζει με ανοιχτή επιστολή ο ΣΕΠΚΥΣΚ , αναδεικνύοντας τις αλλαγές στον αγωνιστικό προγραμματισμό, τις δυσχέρειες στη χρήση του Sportspay και την πολύωρη επιβάρυνση αθλητών και προπονητών.Ο Σύνδεσμος ζητά αλλαγές σε πολλά σημεία και επιθυμεί τα μέλη του να έχουν θεσμικό ρόλο.«Αξιότιμα μέλη της Διοίκησης,Ο ΣΕΠΚΥΣΚ εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τις αλλαγές που γνωστοποιήθηκαν με το έγγραφο της ΚΟΕ με αρ. πρωτ. 7936/26-10-2026 και ζητεί την άμεση επανεξέτασή τους. Η μεταβολή των όρων συμμετοχής των αθλητών και αθλητριών στα αγωνίσματα και η διαμόρφωση του προγράμματος του Β΄ Γκρουπ σε τρεις (3) αγωνιστικές ενότητες επηρεάζουν ουσιωδώς, κατά την εκτίμησή μας, τον προπονητικό και οργανωτικό σχεδιασμό. Ζητούμε να γνωστοποιηθούν οι λόγοι των αλλαγών και να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος προσαρμογής για σωματεία και προπονητές.Ως προς τις δυσχέρειες στη χρήση της εφαρμογής Sportspay, ζητούμε άμεση τεχνική διερεύνηση και σαφείς οδηγίες για την αντιμετώπισή τους. Η ομαλή ολοκλήρωση των διαδικασιών συμμετοχής είναι απαραίτητη, ώστε τεχνικά προβλήματα που δεν οφείλονται στους χρήστες να μην επιβαρύνουν αθλητές, προπονητές και σωματεία.Οι αλλαγές στον προγραμματισμό και η μεγάλη διάρκεια των αγωνιστικών ενοτήτων δυσχεραίνουν την εργασία των προπονητών, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα. Θεωρούμε αναγκαίο έναν σταθερό και έγκαιρο σχεδιασμό, καθώς και σαφείς, αναλογικούς κανόνες για τη διόρθωση καλόπιστων σφαλμάτων στις δηλώσεις συμμετοχής, με ίση μεταχείριση των σωματείων.Τα στελέχη που λαμβάνουν αποφάσεις και έχουν υπάρξει αθλητές ή προπονητές διαθέτουν άμεση εμπειρία των αναγκών και των δυσκολιών του αθλήματος. Αναμένουμε η εμπειρία αυτή να αποτυπώνεται στον σχεδιασμό των διοργανώσεων. Πάγια θέση μας είναι ότι η επιτυχία ενός αγώνα δεν αποτιμάται μόνο με τον αριθμό των συμμετοχών και τα έσοδα από παράβολα. Η οικονομική βιωσιμότητα πρέπει να υπηρετεί την αθλητική ανάπτυξη, με προτεραιότητα στην ασφάλεια, στην ποιότητα της διοργάνωσης και στον σεβασμό του χρόνου αθλητών και προπονητών.Τα πέντε θεσμικά αιτήματά μας1. Επανεξέταση και ανάκληση των επίμαχων αλλαγών. Ζητούμε την επαναφορά του αρχικού σχεδιασμού ως προς τις παραπάνω μεταβολές και έγγραφη αιτιολόγηση οποιασδήποτε αναγκαίας απόκλισης, με έγκαιρη ενημέρωση και επαρκή χρόνο προσαρμογής.2. Εύλογη διάρκεια και κατανομή των αγωνιστικών ενοτήτων. Ζητούμε να καθιερωθεί προγραμματισμός διάρκειας δύο έως τριών ωρών ανά ενότητα, με ανώτατο όριο τις τρεις ώρες και έως δύο (2) αγωνιστικές ενότητες ανά ημέρα, ώστε να περιορίζεται η πολύωρη καταπόνηση αθλητών και προπονητών.3. Αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διεξαγωγής. Ζητούμε ο αριθμός και η κατανομή των συμμετοχών να ανταποκρίνονται στη χωρητικότητα και στις λειτουργικές δυνατότητες κάθε κολυμβητηρίου, με σαφή προτεραιότητα στην ασφάλεια και στην ποιότητα της διοργάνωσης.4. Αξιόπιστη λειτουργία του Sportspay και υποστήριξη των χρηστών. Ζητούμε έγκαιρη επίλυση των τεχνικών προβλημάτων, διαθέσιμη υποστήριξη και εγκεκριμένη εναλλακτική διαδικασία ολοκλήρωσης της συμμετοχής όταν υπάρχει τεχνικό κώλυμα, με ανάλογη παράταση προθεσμιών και χωρίς επιβάρυνση για δυσλειτουργίες που δεν οφείλονται στους χρήστες.

5. Ουσιαστική διαβούλευση και δίκαιοι κανόνες διορθώσεων. Ζητούμε έγκαιρη ενημέρωση, ουσιαστική διαβούλευση με τους εκπροσώπους των προπονητών πριν από σημαντικές αλλαγές και σαφή διαδικασία διόρθωσης καλόπιστων σφαλμάτων, με εύλογες προθεσμίες και ίση μεταχείριση. Η διαβούλευση προϋποθέτει δυνατότητα συμβολής πριν από την οριστικοποίηση των αποφάσεων. Οι προπονητές πρέπει να έχουν ενεργό θεσμικό ρόλο.

Καλούμε τη Διοίκηση της ΚΟΕ να απαντήσει εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση. Εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση, ο ΣΕΠΚΥΣΚ θα εξετάσει τις διαθέσιμες νόμιμες θεσμικές ενέργειες. Ως προς το ενδεχόμενο απόσυρσης συμμετοχών, τυχόν σχετική απόφαση ανήκει στα αρμόδια όργανα των οικείων σωματείων. Πριν από οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια πρέπει να ελεγχθούν οι εφαρμοστέοι κανόνες και συνέπειες και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των αθλητών.



Με εκτίμηση».

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