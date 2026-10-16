Δεκτά έγιναν τα αιτήματα του Παναθηναϊκού στη λίγκα προκειμένου να τιμήσει τον Γιώργο Βαρδινογιάννη
SPORTS
Παναθηναϊκός Γιώργος Βαρδινογιάννης

Δεκτά έγιναν τα αιτήματα του Παναθηναϊκού στη λίγκα προκειμένου να τιμήσει τον Γιώργο Βαρδινογιάννη

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» θα βγουν στον αγωνιστικό χώρο με μαύρα περιβραχιόνια ως ένδειξη πένθους ενώ θα κρατηθεί και ενός λεπτού σιγή 

Δεκτά έγιναν τα αιτήματα του Παναθηναϊκού στη λίγκα προκειμένου να τιμήσει τον Γιώργο Βαρδινογιάννη
Δεκτά έγιναν τα αιτήματα του Παναθηναϊκού στη λίγκα, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη πριν την έναρξη του αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Αστέρα Τρίπολης την Κυριακή (18/10, 17:30) για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 

Θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη ενώ οι παίκτες του «τριφυλλιού» θα βγουν στον αγωνιστικό χώρο με μαύρα περιβραχιόνια ως ένδειξη πένθους.

Όταν ολοκληρώσουν την προθέρμανσή τους οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων θα πάρουν από ένα λουλούδι και θα το αφήσουν σε συγκεκριμένο σημείο στην είσοδο της φυσούνας.

Στη σουίτα από την οποία έβλεπε τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, αλλά και στη συγκεκριμένη θέση που καθόταν, θα τοποθετηθούν λουλούδια.

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