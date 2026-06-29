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Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μαρέσκα
Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μαρέσκα
Ο Ιταλός, άλλοτε βοηθός του Γκουαρδιόλα, αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της διαδοχής του Καταλανού τεχνικού στον πάγκο της Σίτι
Εποχή Έντσο Μαρέσκα από σήμερα και επίσημα στη Μάντσεστερ Σίτι.
Ο Ιταλός επιστρέφει στο Etihand όπου είχε διατελέσει προπονητής της Κ21 (τη σεζόν 2020-2021) και τη σεζόν 2022-2023 ήταν βοηθός του Πεπ Γκουαρδιόλα πριν ακολουθήσει τη δική του αυτόνομη πορεία αρχικά στη Λέστερ και κατόπιν στην Τσέλσι από την οποία αποχώρησε μετά από μιάμιση σεζόν.
«Η Μάντσεστερ Σίτι είναι ένας σύλλογος που γνωρίζω πολύ καλά και το να έχω την ευκαιρία να διοικήσω αυτή την ομάδα αποτελεί μια λαμπρή προοπτική για μένα. Η Σίτι είναι ένας απίστευτα καλά οργανωμένος ποδοσφαιρικός σύλλογος. Καθετί που κάνουν είναι καινοτόμο, προγραμματισμένο και έχει ξεκάθαρο σκοπό. Για έναν προπονητή, αυτό αποτελεί μια ονειρική κατάσταση. Μου παρέχει τη σταθερότητα που χρειάζομαι για να κάνω τη δουλειά μου αποτελεσματικά», δήλωσε ο 46χρονος τεχνικός και συμπλήρωσε:
«Αυτή θα είναι η τρίτη μου θητεία εδώ. Γνωρίζω αυτόν τον σύλλογο, γνωρίζω τις απαιτήσεις και γνωρίζω τις προσδοκίες. Η ποιότητα των ανθρώπων που εργάζονται εδώ είναι αυτό που κάνει τον σύλλογο τόσο ξεχωριστό, και θέλω να τους ευχαριστήσω που έδειξαν εμπιστοσύνη στις ικανότητές μου.
Ανυπομονώ να ξεκινήσω να προπονώ τους παίκτες. Θέλω να κερδίζουμε, να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και να απολαμβάνουμε την πίεση του να εκπροσωπούμε τη Μάντσεστερ Σίτι».
Ο Ιταλός επιστρέφει στο Etihand όπου είχε διατελέσει προπονητής της Κ21 (τη σεζόν 2020-2021) και τη σεζόν 2022-2023 ήταν βοηθός του Πεπ Γκουαρδιόλα πριν ακολουθήσει τη δική του αυτόνομη πορεία αρχικά στη Λέστερ και κατόπιν στην Τσέλσι από την οποία αποχώρησε μετά από μιάμιση σεζόν.
Welcome back, Enzo 🩵— Manchester City (@ManCity) June 29, 2026
🔗 https://t.co/7BpGdG82na pic.twitter.com/2RfmNA7qMj
«Η Μάντσεστερ Σίτι είναι ένας σύλλογος που γνωρίζω πολύ καλά και το να έχω την ευκαιρία να διοικήσω αυτή την ομάδα αποτελεί μια λαμπρή προοπτική για μένα. Η Σίτι είναι ένας απίστευτα καλά οργανωμένος ποδοσφαιρικός σύλλογος. Καθετί που κάνουν είναι καινοτόμο, προγραμματισμένο και έχει ξεκάθαρο σκοπό. Για έναν προπονητή, αυτό αποτελεί μια ονειρική κατάσταση. Μου παρέχει τη σταθερότητα που χρειάζομαι για να κάνω τη δουλειά μου αποτελεσματικά», δήλωσε ο 46χρονος τεχνικός και συμπλήρωσε:
An exciting new chapter awaits ✍️ pic.twitter.com/TpsdupPM4B— Manchester City (@ManCity) June 29, 2026
«Αυτή θα είναι η τρίτη μου θητεία εδώ. Γνωρίζω αυτόν τον σύλλογο, γνωρίζω τις απαιτήσεις και γνωρίζω τις προσδοκίες. Η ποιότητα των ανθρώπων που εργάζονται εδώ είναι αυτό που κάνει τον σύλλογο τόσο ξεχωριστό, και θέλω να τους ευχαριστήσω που έδειξαν εμπιστοσύνη στις ικανότητές μου.
Ανυπομονώ να ξεκινήσω να προπονώ τους παίκτες. Θέλω να κερδίζουμε, να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και να απολαμβάνουμε την πίεση του να εκπροσωπούμε τη Μάντσεστερ Σίτι».
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