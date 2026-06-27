Η μεγαλύτερη μέχρι τώρα έκπληξη του Μουντιάλ είναι η… διαιτησία – Κι όπου υπάρχει θέμα… ο Μάκελι!

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Εξαιρετικά περιορισμένες θα μπορούσε να πει κανείς, αν και έχουν υπάρξει τρεις περιπτώσεις που τράβηξαν την προσοχή.Η διοργάνωση εξελίσσεται σε γενικές γραμμές ομαλά, με λίγα διαιτητικά λάθη, ωστόσο δεν λείπουν οι αντιδράσεις με αιτήματα για επαναλήψεις αγώνων και επίσημες προσφυγές προς τη FIFA.Σε έναν από αυτούς, ο γνωστός μας Ντάνι Μακέλι βρέθηκε στο επίκεντρο ελέγχου VAR για πιθανή λανθασμένη ταυτοποίηση σε φάση μεταξύ του Μιγκέλ Αλμιρόν της Παραγουάης και του Τιμ Ριμ των ΗΠΑ στο ματς του Λος Άντζελες.Παρά τις επιμέρους εντάσεις, το κλίμα της διοργάνωσης παραμένει πιο ήπιο σε σχέση με άλλα πρωταθλήματα, όπου οι αντιπαραθέσεις είναι συχνότερες και πιο έντονες.Η Αλγερία κατέθεσε επίσημη ένσταση στη FIFA για μη αποβολή του Λιονέλ Μέσι, η τουρκική ομοσπονδία ζήτησε επανάληψη αγώνα λόγω απουσίας του ρολογιού του διαιτητή, ενώ η Γκάνα εξέφρασε διαμαρτυρία για μη καταλογισμό πέναλτι απέναντι στην Αγγλία.Συνολικά, το Μουντιάλ χαρακτηρίζεται από πιο ήρεμο κλίμα προς τους διαιτητές, σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όπου η ένταση είναι πιο σταθερή και έντονη.Το τουρνουά αναδεικνύεται ως παράδειγμα προς μελέτη, ιδιαίτερα για χώρες όπως η Ιταλία, όπου συζητείται η ανάγκη αλλαγών στη διαχείριση των αγώνων και στη σχέση με τη διαιτησία.Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η διατήρηση της ροής του παιχνιδιού, καθώς στο Μουντιάλ οι διακοπές είναι λιγότερες και η καθυστέρηση χρόνου δεν γίνεται ανεκτή, σε αντίθεση με εθνικά πρωταθλήματα όπου το παιχνίδι συχνά διακόπτεται για αρκετά δευτερόλεπτα ή λεπτά.Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη για ενιαία διαιτητικά κριτήρια, καθώς διαφορετικές προσεγγίσεις μέσα στον ίδιο αγώνα επηρεάζουν τον ρυθμό και τη συνέπεια του παιχνιδιού.Στην τρέχουσα διοργάνωση εφαρμόζονται επίσης αυστηρότεροι κανόνες για καθυστερήσεις σε επαναφορές, εκτελέσεις και αλλαγές, με στόχο τη διατήρηση υψηλής έντασης και καθαρού χρόνου παιχνιδιού.Ωστόσο, το ζητούμενο παραμένει η περαιτέρω αύξηση του ρυθμού και της έντασης, χωρίς συνεχείς διακοπές.Τέλος, επισημαίνεται ότι η χρήση του VAR πρέπει να γίνεται με μεγαλύτερη συνέπεια και χωρίς δισταγμό, ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η εξέλιξη της διαιτησίας συνολικά.