Ο παίκτης του Παναθηναϊκού που... αναστάτωσε χτες το Telekom Center Athens

Ο Κώστας Σλούκας εμφανίστηκε στο Telekom Center Athens για το κρίσιμο Game 4 των τελικών της Basket League παρέα με μια Porsche 911 Carrera 4S σε ανθρακί μεταλλική απόχρωση. Και μπορεί να μην έπαιξε στον αγώνα ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR, αναμφίβολα όμως τράβηξε τα βλέμματα με την τετράτροχη... σύντροφό του!

Η Porsche 911 είναι το μοναδικό αυτοκίνητο στον κόσμο που έχει παραμείνει αδιάκοπα σε παραγωγή από το 1963 χωρίς να αλλάξει ποτέ η βασική του φιλοσοφία: κινητήρας πίσω, οπίσθια ανάρτηση, σιλουέτα που αναγνωρίζεις από 500 μέτρα. Η γενιά 992 — η τρέχουσα — αποτελεί την πιο ώριμη και τεχνολογικά προηγμένη έκφραση αυτής της φιλοσοφίας. Και η έκδοση Carrera 4S είναι για πολλούς το «sweet spot» της γκάμας: αρκετά ισχυρή για να σε κρατά σε εγρήγορση σε κάθε οδήγηση, αρκετά εκλεπτυσμένη για να μην κουράζει στην καθημερινή χρήση...









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