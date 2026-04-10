Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Φουλάρει για τα playoffs της Euroleague η Ζάλγκιρις και βάζει δύσκολα στον Παναθηναϊκό, 83-74 την Παρτίζαν στο Βελιγράδι
Η Ζάλγκιρις έδειξε χαρακτήρα στο Βελιγράδι και με ρεκόρ 22-15 θέλει μια νίκη κόντρα στην Παρί για να είναι στα playoffs - Οι Λιθουανοί έχουν μια νίκη παραπάνω από τον Παναθηναϊκό ο οποίος βλέπει τα play in να έρχονται
Τεράστιο βήμα πρόκρισης στα playoffs της Euroleague έκανε η Ζάλγκιρις.
Η ομάδα της Λιθουανίας επικράτησε 83-74 της Παρτίζαν στο Βελιγράδι και ανέβηκε στην 6η θέση με ρεκόρ 22-15.
Πλέον θέλει νίκη στην 38η (τελευταία) αγωνιστική επί της Παρί για να σφραγίσει την πρόκριση στα playoffs.
Ο Παναθηναϊκός έχει μια νίκη λιγότερη (21-16) από την Ζάλγκιρις και τα play in πλησιάζουν. Θυμίζουμε την ερχόμενη Παρασκευή στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός κάνει φινάλε με την Εφές αλλά δεν του φτάνει μόνο η νίκη για να είναι εξάδα.
O αγώνας
Το μεγαλύτερο κίνητρο το είχε η Ζάλγκιρις και αυτό φάνηκε στο ξεκίνημα του αγώνα, όταν με οδηγούς τους Γουίλιαμς-Γκος και Φρανσίσκο βρέθηκε να προηγείται από νωρίς με εννέα πόντους διαφορά (15-24 στο 8') πριν μειώσει η Παρτίζαν σε 22-26 με τη λήξη του δεκαλέπτου (22-26). Οι Λιθουανοί έλεγχαν το παιχνίδι και δεν άφηναν τους γηπεδούχους να πλησιάσουν και να γίνουν απειλητικοί. Ο Φρανσίσκο ανέβασε περισσότερο στροφές και ήταν εκείνος που κρατούσε το προβάδισμα της Ζάλγκιρις στο Βελιγράδι.
Το +9 της Ζάλγκιρις διατηρήθηκε και στην 2η περίοδο του αγώνα (27-36 στο 15') ενώ ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +11 (34-45). Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι κατά τη διάρκεια του α' ημιχρόνου, το οποίο έληξε στο +7 για τους φιλοξενούμενους (41-48) με buzzer beater τρίποντο του Φρανσίσκο, ο οποίος έκλεισε το πρώτο μισό του αγώνα έχοντας 16 πόντους και 4 ασίστ όντας αλάνθαστος.
Η Παρτίζαν προσπάθησε να βγάλει αντίδραση στην 3η περίοδο και το έκανε με επιτυχία. Αρχικά μείωσε στους πέντε πόντους (43-48) ενώ έφτασε και σε απόσταση αναπνοής (55-56) ύστερα από καλάθι του Κάρλικ Τζόουνς. Αν και η σερβική ομάδα είχε πάρει το μομέντουμ του αγώνα και έδειχνε να επιστρέφει, στη συνέχεια υπέστη μπλακ άουτ. Αρχικά έχασε δύο ευκαιρίες για το προσπέρασμα, μέχρι που δέχτηκε επιμέρους 2-7 έως το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου (57-63). Και η Ζάλγκιρις δεν σταμάτησε εκεί την αντεπίθεσή της.
Επέκτεινε το επιμέρους στο 2-14 (!) με αρχικό 0-7 στο τελευταίο δεκάλεπτο για το 57-70 στο 32'! Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν και το σημείο-κλειδί καθώς η διαφορά έφτασε στους 16 πόντους υπέρ της ομάδας του Μασιούλις (59-75) βάζοντας σιγά-σιγά τους τίτλους τέλους του αγώνα στο Βελιγράδι. Και πάλι. Η Παρτίζαν πραγματοποίησε την τελική της αντεπίθεση για πιθανή ανατροπή με σερί 10-0 για τη μείωση του σκορ στους 6 πόντους (69-75). Η Ζάλγκιρις ωστόσο είχε καθαρό μυαλό και δεν άφησε την ευκαιρία να ξεγλιστρίσει από τα χέρια της.
Τα δεκάλεπτα: 22-26, 41-48, 57-63, 74-83.
