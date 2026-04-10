Φουλάρει για τα playoffs της Euroleague η Ζάλγκιρις και βάζει δύσκολα στον Παναθηναϊκό, 83-74 την Παρτίζαν στο Βελιγράδι
Φουλάρει για τα playoffs της Euroleague η Ζάλγκιρις και βάζει δύσκολα στον Παναθηναϊκό, 83-74 την Παρτίζαν στο Βελιγράδι

Η Ζάλγκιρις έδειξε χαρακτήρα στο Βελιγράδι και με ρεκόρ 22-15 θέλει μια νίκη κόντρα στην Παρί για να είναι στα playoffs - Οι Λιθουανοί έχουν μια νίκη παραπάνω από τον Παναθηναϊκό ο οποίος βλέπει τα play in να έρχονται

Φουλάρει για τα playoffs της Euroleague η Ζάλγκιρις και βάζει δύσκολα στον Παναθηναϊκό, 83-74 την Παρτίζαν στο Βελιγράδι
Τεράστιο βήμα πρόκρισης στα playoffs της Euroleague έκανε η Ζάλγκιρις

Η ομάδα της Λιθουανίας επικράτησε 83-74 της Παρτίζαν στο Βελιγράδι και ανέβηκε στην 6η θέση με ρεκόρ 22-15.

Πλέον θέλει νίκη στην 38η (τελευταία) αγωνιστική επί της Παρί για να σφραγίσει την πρόκριση στα playoffs. 

Ο Παναθηναϊκός έχει μια νίκη λιγότερη (21-16) από την Ζάλγκιρις και τα play in πλησιάζουν.  Θυμίζουμε την ερχόμενη Παρασκευή στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός κάνει φινάλε με την Εφές αλλά δεν του φτάνει μόνο η νίκη για να είναι εξάδα.

Το μεγαλύτερο κίνητρο το είχε η Ζάλγκιρις και αυτό φάνηκε στο ξεκίνημα του αγώνα, όταν με οδηγούς τους Γουίλιαμς-Γκος και Φρανσίσκο βρέθηκε να προηγείται από νωρίς με εννέα πόντους διαφορά (15-24 στο 8') πριν μειώσει η Παρτίζαν σε 22-26 με τη λήξη του δεκαλέπτου (22-26). Οι Λιθουανοί έλεγχαν το παιχνίδι και δεν άφηναν τους γηπεδούχους να πλησιάσουν και να γίνουν απειλητικοί. Ο Φρανσίσκο ανέβασε περισσότερο στροφές και ήταν εκείνος που κρατούσε το προβάδισμα της Ζάλγκιρις στο Βελιγράδι.


Το +9 της Ζάλγκιρις διατηρήθηκε και στην 2η περίοδο του αγώνα (27-36 στο 15') ενώ ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +11 (34-45). Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι κατά τη διάρκεια του α' ημιχρόνου, το οποίο έληξε στο +7 για τους φιλοξενούμενους (41-48) με buzzer beater τρίποντο του Φρανσίσκο, ο οποίος έκλεισε το πρώτο μισό του αγώνα έχοντας 16 πόντους και 4 ασίστ όντας αλάνθαστος.

Η Παρτίζαν προσπάθησε να βγάλει αντίδραση στην 3η περίοδο και το έκανε με επιτυχία. Αρχικά μείωσε στους πέντε πόντους (43-48) ενώ έφτασε και σε απόσταση αναπνοής (55-56) ύστερα από καλάθι του Κάρλικ Τζόουνς. Αν και η σερβική ομάδα είχε πάρει το μομέντουμ του αγώνα και έδειχνε να επιστρέφει, στη συνέχεια υπέστη μπλακ άουτ. Αρχικά έχασε δύο ευκαιρίες για το προσπέρασμα, μέχρι που δέχτηκε επιμέρους 2-7 έως το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου (57-63). Και η Ζάλγκιρις δεν σταμάτησε εκεί την αντεπίθεσή της.


Επέκτεινε το επιμέρους στο 2-14 (!) με αρχικό 0-7 στο τελευταίο δεκάλεπτο για το 57-70 στο 32'! Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν και το σημείο-κλειδί καθώς η διαφορά έφτασε στους 16 πόντους υπέρ της ομάδας του Μασιούλις (59-75) βάζοντας σιγά-σιγά τους τίτλους τέλους του αγώνα στο Βελιγράδι. Και πάλι. Η Παρτίζαν πραγματοποίησε την τελική της αντεπίθεση για πιθανή ανατροπή με σερί 10-0 για τη μείωση του σκορ στους 6 πόντους (69-75). Η Ζάλγκιρις ωστόσο είχε καθαρό μυαλό και δεν άφησε την ευκαιρία να ξεγλιστρίσει από τα χέρια της.

Τα δεκάλεπτα: 22-26, 41-48, 57-63, 74-83.
Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

