Αταμάν: «Εκτός από τους παίκτες του Ολυμπιακού, είχαμε να αντιμετωπίσουμε και τρεις διαιτητές που δεν μας άφησαν να παίξουμε», τι είπε για τις ερυθρόλευκες ελληνοποιήσεις
Ο Εργκίν Αταμάν ήταν έξαλλος με τους διαιτητές στη συνέντευξη Τύπου ενώ στάθηκε στο θέμα των ελληνοποιήσεων του Ολυμπιακού αναφερόμενος σε Βεζένκοφ, Γουόκαπ και Ντόρσεϊ
Ο Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό στη συνέντευξη τύπου στάθηκε στη διαιτησία του αγώνα, αλλά μίλησε και για άνισες συνθήκες των ερυθρολεύκων απέναντι στους πράσινους, αναφέροντας τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ και το γεγονός ότι αγωνίζονται ως Έλληνες.
Ο Τούρκος προπονητής θεωρεί πως ο Ολυμπιακός ευνοείται από το γεγονός ότι οι τρεις αυτοί παίκτες αγωνίζονται ως Έλληνες. Θυμίζουμε ο Σάσα Βεζένκοφ μεγάλωσε σε Ελλάδα και Βουλγαρία, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν μέλος της Εθνικής Ελλάδας στο χάλκινο μετάλλιο του Eurobasket 2025 ενώ ο Τόμας Γουόκαπ έπαιξε με το εθνόσημο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Θα μιλήσω για λίγο και μετά θα απαντήσω σε ερωτήσεις. Δεν θα μιλήσω για το ματς, όλοι το είδαν. Θέλω να ρωτήσω για αυτές τις καταστάσεις με τον Ολυμπιακό.
Οι Ντόρσεϊ και Γουόκαπ μπορούν να παίξουν μαζί στην Εθνική; Όχι γιατί είναι δύο νατουραλιζέ αλλά παίζουν στην Ελλάδα. Η μόνη λίγκα που το κάνει.
Ο Βεζένκοφ παίζει στην Εθνική Βουλγαρίας. Συν έξι ξένοι, συν τρεις διαιτητές. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο για εμάς να κερδίσουμε.
Ήταν κωμωδία γιατί όταν ρώτησα στο πρώτο ημίχρονο έναν διαιτητή γιατί δεν έδωσες αυτό το ξεκάθαρο φάουλ που έδωσε ο άλλος διαιτητής, απάντησε πως είναι το πρώτο του ελληνικό ντέρμπι.
Του είπα ότι ξεκίνησες πολύ καλά. Θα είσαι σε όλα τα ελληνικά ντέρμπι έτσι. Τι να πω;
Είμαι περήφανος για τους παίκτες. Στο δεύτερο ημίχρονο παλέψαμε. Φάουλ στον Φαρίντ στο λέι-απ με την διαφορά στους πέντε, έδωσαν επιθετικό φάουλ.
Για εμένα είναι ξεκάθαρο αμυντικό φάουλ. Μετά χάσαμε. Ήταν στους 5, επιστρέψαμε από τους 18, με το καλάθι και φάουλ θα ήταν στους 2 η διαφορά. Προσπαθήσαμε χωρίς πολλούς σημαντικούς παίκτες.
Όλοι όσοι έπαιξαν, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, έδειξαν σπουδαίο χαρακτήρα. Το ματς δεν άλλαξε την ζωή μας, την κατάστασή μας στο πρωτάθλημα.
Προσπαθήσαμε αλλά δεν μας άφησαν. Δεν με νοιάζει. Για εμένα είναι σημαντικά τα επόμενα τρία ματς στην Εuroleague».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα