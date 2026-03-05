Κύπελλο Γαλλίας: Ο προπονητής της Μαρσέιγ έγινε ο πρώτος που αποκλείστηκε δύο φορές την ίδια σεζόν στη διοργάνωση

Ο Χαμπίμπ Μπεγέ αποκλείστηκε αρχικά όντας στον πάγκο της Ρεν, ενώ στη συνέχεια αφού μετακόμισε στην Μαρσέιγ, αποχαιρέτησε τον θεσμό μετά την ήττα από την Τουλούζ στα πέναλτι