Κύπελλο Γαλλίας: Ο προπονητής της Μαρσέιγ έγινε ο πρώτος που αποκλείστηκε δύο φορές την ίδια σεζόν στη διοργάνωση
Ο Χαμπίμπ Μπεγέ αποκλείστηκε αρχικά όντας στον πάγκο της Ρεν, ενώ στη συνέχεια αφού μετακόμισε στην Μαρσέιγ, αποχαιρέτησε τον θεσμό μετά την ήττα από την Τουλούζ στα πέναλτι
Ένα πραγματικά σπάνιο και παράδοξο στατιστικό καταγράφηκε στο Κύπελλο Γαλλίας μετά τον αποκλεισμό της Μαρσέιγ από την Τουλούζ στη διαδικασία των πέναλτι στα προημιτελικά.
Ο προπονητής των Μασσαλών, Χαμπίμπ Μπεγέ, έγινε ο πρώτος τεχνικός στην ιστορία της διοργάνωσης που αποκλείστηκε δύο φορές μέσα στην ίδια σεζόν από τη διοργάνωση.
Η ιδιαιτερότητα της υπόθεσης είναι ότι ο 48χρονος Σενεγαλέζος είχε ήδη αποκλειστεί από τη διοργάνωση νωρίτερα μέσα στη σεζόν, όταν βρισκόταν στον πάγκο της Ρεν.
Συγκεκριμένα, στις 3 Φεβρουαρίου η Ρεν ηττήθηκε με 3-0 από τη Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ», αποχαιρετώντας τον θεσμό.
Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Μπεγέ ανέλαβε τη Μαρσέιγ μετά την αποχώρηση του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, όμως γνώρισε νέο αποκλεισμό από την Τουλούζ στο ίδιο γήπεδο.
Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι και οι δύο αποκλεισμοί του συνέβησαν στο ίδιο στάδιο, το «Βελοντρόμ», δημιουργώντας ένα απίστευτο στατιστικό στην ιστορία της διοργάνωσης.
New Marseille boss Habib Beye has become the first manager to be knocked out of the Coupe de France TWICE in the same season— ultimate sports update (@HassanSports26) March 5, 2026
🔘 3 Feb: Loses to 3-0 Marseille as Rennes boss
🔘 4 Mar: Loses to Toulouse (On pens) as Marseille boss
Both games took place at Marseille's stadium pic.twitter.com/wl7skVI89h
