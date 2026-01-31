Πιάστηκαν στα χέρια οι παίκτες της Τσέλσι και της Γουέστ Χαμ: Ο Μαυροπάνος χαστούκισε τον Πάλμερ, δείτε βίντεο
Πιάστηκαν στα χέρια οι παίκτες της Τσέλσι και της Γουέστ Χαμ: Ο Μαυροπάνος χαστούκισε τον Πάλμερ, δείτε βίντεο

H Τσέλσι πήρε μεγάλη νίκη με 3-2 κόντρα στη Γουέστ Χαμ αλλά λίγο πριν το φινάλε οι παίκτες αρπάχτηκαν προκαλώντας χαμό

Η Τσέλσι πήρε μεγάλη νίκη με ανατροπή ενάντια στη Γουέστ Χαμ αλλά προς το τέλος του αγώνα οι ποδοσφαιριστές αρπάχτηκαν.

Με το σκορ στο 3-2 υπέρ των Μπλε στο 90'+6', ο Κουκουρέγια προσπάθησε να εμποδίσει τον Τραορέ, ο οποίος στη συνέχεια έσπρωξε τον Ισπανό κάτω στο χορτάρι.

Το περιστατικό αυτό πυροδότησε το χάος.

Ο Ζοάο Πέδρο πήγε αμέσως να ζητήσει εξηγήσεις από τον Τραορέ σπρώχνοντάς τον, γεγονός που οδήγησε και στην ανάμιξη των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών.

Όλοι έγιναν ένα κουβάρι μεταξύ τους, ενώ τα αίματα άναψαν ανάμεσα και σε Μαυροπάνο με Πάλμερ με τον Έλληνα αμυντικό να δίνει ένα χαστούκι στον Άγγλο.

Μετά από λίγο τα πνεύματα ηρέμησαν και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.

