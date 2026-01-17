Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Στην 3η θέση του Κόπα Άφρικα η Νιγηρία: Επικράτησε με 4-2 στα πέναλτι της Αιγύπτου στο μικρό τελικό, δείτε βίντεο
Μοιραίοι για τους ηττημένους ήταν τα δύο αστέρια της ομάδας, ο Μοχάμεντ Σαλάχ και ο Ομάρ Μαρμούς, οι οποίοι αστόχησαν στη διαδικασία των πέναλτι
Νιγηρία και Αίγυπτος ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στο Κόπα Άφρικα στο «μικρό τελικό» της διοργάνωσης.
Η τρίτη θέση του τουρνουά κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, όπου οι Νιγηριανοί αποδείχθηκαν πιο ψύχραιμοι και με το τελικό 4-2 κατετάγησαν τρίτοι, ενώ οι «Φαραώ» τέταρτοι.
«Μοιραίοι» παίκτες της Αιγύπτου ήταν τα μεγάλα της «αστέρια», Σαλάχ και Μαρμούς.
Με την κανονική διάρκεια της αναμέτρησης να τελειώνει χωρίς τέρματα (0-0), οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν απευθείας στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι.
Εκεί όπου, οι επιθετικοί των Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι αστόχησαν στα δύο πρώτα πέναλτι, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στους παίκτες των «Σούπερ Αετών» να σκοράρουν τέσσερις φορές και να πανηγυρίσουν την κατάκτηση της τρίτης θέσης της διοργάνωσης, που θα ολοκληρωθεί και τυπικά το βράδυ της Κυριακής (18/1, 21:00) με το μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Σενεγάλη και Μαρόκο.
