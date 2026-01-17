Στην 3η θέση του Κόπα Άφρικα η Νιγηρία: Επικράτησε με 4-2 στα πέναλτι της Αιγύπτου στο μικρό τελικό, δείτε βίντεο
SPORTS
Νιγηρία Αίγυπτος Κόπα Άφρικα Μοχάμεντ Σαλάχ

Στην 3η θέση του Κόπα Άφρικα η Νιγηρία: Επικράτησε με 4-2 στα πέναλτι της Αιγύπτου στο μικρό τελικό, δείτε βίντεο

Μοιραίοι για τους ηττημένους ήταν τα δύο αστέρια της ομάδας, ο Μοχάμεντ Σαλάχ και ο Ομάρ Μαρμούς, οι οποίοι αστόχησαν στη διαδικασία των πέναλτι

Στην 3η θέση του Κόπα Άφρικα η Νιγηρία: Επικράτησε με 4-2 στα πέναλτι της Αιγύπτου στο μικρό τελικό, δείτε βίντεο
Νιγηρία και Αίγυπτος ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στο Κόπα Άφρικα στο «μικρό τελικό» της διοργάνωσης.

Η τρίτη θέση του τουρνουά κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, όπου οι Νιγηριανοί αποδείχθηκαν πιο ψύχραιμοι και με το τελικό 4-2 κατετάγησαν τρίτοι, ενώ οι «Φαραώ» τέταρτοι.

«Μοιραίοι» παίκτες της Αιγύπτου ήταν τα μεγάλα της «αστέρια», Σαλάχ και Μαρμούς.

Με την κανονική διάρκεια της αναμέτρησης να τελειώνει χωρίς τέρματα (0-0), οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν απευθείας στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι.


Εκεί όπου, οι επιθετικοί των Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι αστόχησαν στα δύο πρώτα πέναλτι, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στους παίκτες των «Σούπερ Αετών» να σκοράρουν τέσσερις φορές και να πανηγυρίσουν την κατάκτηση της τρίτης θέσης της διοργάνωσης, που θα ολοκληρωθεί και τυπικά το βράδυ της Κυριακής (18/1, 21:00) με το μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Σενεγάλη και Μαρόκο.

Κλείσιμο

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης