«Πολύ κοντά στον Ματίας Γκονζάλες ο Βόλος»

SPORTS
Ποδόσφαιρο

Ένα βήμα από την απόκτηση του νεαρού Αργεντίνου μεσοεπιθετικού Ματίας Γκονζάλες, βρίσκεται ο Βόλος

Ο Βόλος έχει ήδη ξεκινήσει να ψάχνει την αγορά ενόψει του μεταγραφικού παραθύρου του Ιανουαρίου, με την ομάδα του Χουάν Φεράντο να είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει μία πολύ δυνατή μεταγραφή.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με ρεπορτάζ της Αργεντινής, ο σύλλογος από την Μαγνησία βρίσκεται ένα βήμα από την απόκτηση του 23χρόνου μεσοεπιθετικού Ματίας Γκονζάλες.

Ο νεαρός Αργεντίνος αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια για λογαριασμό της Μπάνσφιλντ στην πρώτη κατηγορία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου και μετράει 7 γκολ 11 ασίστ σε 77 επίσημες εμφανίσεις με την φανέλα του συλλόγου.

Το συμβόλαιο του Γκονζάλεζ λήγει σήμερα 31/12 και όπως όλα δείχνουν αναμένεται να έρθει μέσα στην επόμενη εβδομάδα στην Ελλάδα και να ανακοινωθεί ως νέος παίκτης του Βόλου, αν περάσει με επιτυχία τα εργομετρικά τεστ.




Αυτή θα είναι η τρίτη κίνηση της θεσσαλικής ομάδας για τον Γενάρη, που έχει ολοκληρώσει ήδη την ανανέωση της συνεργασίας της με τους Αγιάκουα και Αμπάντα.


Πηγή:  www.gazzetta.gr


