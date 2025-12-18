Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά: Ο γιος του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς για πρώτη φορά στην αποστολή της πρώτης ομάδας της Μίλαν
Το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά: Ο γιος του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς για πρώτη φορά στην αποστολή της πρώτης ομάδας της Μίλαν
Οι απουσίες της Μίλαν έφεραν για πρώτη φορά τον Μαξιμιλιάν Ιμπραΐμοβιτς στην αποστολή των «Ροσονέρι» για τον ημιτελικό του Super Cup Ιταλίας κόντρα στην Νάπολι
Ο Μαξιμιλιάν Ιμπραΐμοβιτς, ο 19χρονος γιος του θρύλου Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή της πρώτης ομάδας της Μίλαν για τον ημιτελικό του ιταλικού Super Cup απέναντι στη Νάπολι.
Η «κληρονομιά» του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στην Μίλαν
Το όνομα Ιμπραΐμοβιτς παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Μίλαν. Μετά από δύο επιτυχημένες θητείες ως παίκτης, ο Ζλάταν συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον σύλλογο από το πόστο του senior advisor.
Τώρα, η κληρονομιά του φαίνεται να συνεχίζεται και εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου, καθώς ο γιος του, Μαξιμιλιάν, ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα.
Μαξιλιμιλίαν Ιμπραΐμοβιτς
Ο 19χρονος επιθετικός, ο οποίος ανήκει στην οικογένεια των «ροσονέρι» εδώ και τρία χρόνια, έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του.
Αφού εντάχθηκε στις ακαδημίες το 2022, προωθήθηκε στην ομάδα Κ23 τον Ιανουάριο του 2025.
Υπό την καθοδήγηση του Μάσιμο Όντο, ο Σουηδός αριστερός εξτρέμ έχει καταγράψει 15 συμμετοχές, με απολογισμό 4 γκολ και 2 ασίστ σε περίπου 800 λεπτά συμμετοχής.
Η σταθερά ανοδική του πορεία δεν πέρασε απαρατήρητη από το τεχνικό επιτελείο της πρώτης ομάδας.
Έτσι, ο Μάσιμο Αλέγκρι αποφάσισε να τον επιβραβεύσει, καλώντας τον στην αποστολή που ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία για τον ημιτελικό του Σούπερ Καπ με τη Νάπολι, που θα διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης (18/12, 21:00).
Η «κληρονομιά» του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στην Μίλαν
Το όνομα Ιμπραΐμοβιτς παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Μίλαν. Μετά από δύο επιτυχημένες θητείες ως παίκτης, ο Ζλάταν συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον σύλλογο από το πόστο του senior advisor.
Τώρα, η κληρονομιά του φαίνεται να συνεχίζεται και εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου, καθώς ο γιος του, Μαξιμιλιάν, ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα.
Μαξιλιμιλίαν Ιμπραΐμοβιτς
Ο 19χρονος επιθετικός, ο οποίος ανήκει στην οικογένεια των «ροσονέρι» εδώ και τρία χρόνια, έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του.
Αφού εντάχθηκε στις ακαδημίες το 2022, προωθήθηκε στην ομάδα Κ23 τον Ιανουάριο του 2025.
Υπό την καθοδήγηση του Μάσιμο Όντο, ο Σουηδός αριστερός εξτρέμ έχει καταγράψει 15 συμμετοχές, με απολογισμό 4 γκολ και 2 ασίστ σε περίπου 800 λεπτά συμμετοχής.
Η σταθερά ανοδική του πορεία δεν πέρασε απαρατήρητη από το τεχνικό επιτελείο της πρώτης ομάδας.
Έτσι, ο Μάσιμο Αλέγκρι αποφάσισε να τον επιβραβεύσει, καλώντας τον στην αποστολή που ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία για τον ημιτελικό του Σούπερ Καπ με τη Νάπολι, που θα διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης (18/12, 21:00).
Milan brought six reserve-team players to Saudi Arabia for the Supercoppa amid injuries. One of them is 19-year-old Maximilian Ibrahimovic. https://t.co/iMUQOstfl9 pic.twitter.com/nyT1EpdHit— 433futbol (@433futbol_) December 17, 2025
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα