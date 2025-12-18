Το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά: Ο γιος του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς για πρώτη φορά στην αποστολή της πρώτης ομάδας της Μίλαν
SPORTS
Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς Μαξιμίλιαν Ιμπραΐμοβιτς Μίλαν Super Cup Ιταλίας Νάπολι

Το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά: Ο γιος του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς για πρώτη φορά στην αποστολή της πρώτης ομάδας της Μίλαν

Οι απουσίες της Μίλαν έφεραν για πρώτη φορά τον Μαξιμιλιάν Ιμπραΐμοβιτς στην αποστολή των «Ροσονέρι» για τον ημιτελικό του Super Cup Ιταλίας κόντρα στην Νάπολι

Το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά: Ο γιος του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς για πρώτη φορά στην αποστολή της πρώτης ομάδας της Μίλαν
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Μαξιμιλιάν Ιμπραΐμοβιτς, ο 19χρονος γιος του θρύλου Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή της πρώτης ομάδας της Μίλαν για τον ημιτελικό του ιταλικού Super Cup απέναντι στη Νάπολι.

Η «κληρονομιά» του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στην Μίλαν

Το όνομα Ιμπραΐμοβιτς παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Μίλαν. Μετά από δύο επιτυχημένες θητείες ως παίκτης, ο Ζλάταν συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον σύλλογο από το πόστο του senior advisor.

Τώρα, η κληρονομιά του φαίνεται να συνεχίζεται και εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου, καθώς ο γιος του, Μαξιμιλιάν, ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα.

Μαξιλιμιλίαν Ιμπραΐμοβιτς

Ο 19χρονος επιθετικός, ο οποίος ανήκει στην οικογένεια των «ροσονέρι» εδώ και τρία χρόνια, έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του.

Αφού εντάχθηκε στις ακαδημίες το 2022, προωθήθηκε στην ομάδα Κ23 τον Ιανουάριο του 2025.

Υπό την καθοδήγηση του Μάσιμο Όντο, ο Σουηδός αριστερός εξτρέμ έχει καταγράψει 15 συμμετοχές, με απολογισμό 4 γκολ και 2 ασίστ σε περίπου 800 λεπτά συμμετοχής.

Η σταθερά ανοδική του πορεία δεν πέρασε απαρατήρητη από το τεχνικό επιτελείο της πρώτης ομάδας.

Έτσι, ο Μάσιμο Αλέγκρι αποφάσισε να τον επιβραβεύσει, καλώντας τον στην αποστολή που ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία για τον ημιτελικό του Σούπερ Καπ με τη Νάπολι, που θα διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης (18/12, 21:00).


Κλείσιμο
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Sneaker Cage: Ο ιδανικός προορισμός για trendy sneakers και ενημερωμένο athleisure

Με μόττο το «Unwrap Your Style» και χιλιάδες νέους κωδικούς από τις χειμερινές συλλογές, το κατάστημα Sneaker Cage στο The Mall Athens αποτελεί κορυφαίο προορισμό για athleisure εμφανίσεις που δεν θυσιάζουν το στυλ για την άνεση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης