Άρης ΠΑΟΚ ΚΕΔ/ΕΠΟ VAR Διαιτητής

Ο Άρης ζητά την αλλαγή διαιτητή και VARista που όρισε η ΚΕΔ για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ζητά από την Κεντρική Επιτροπή διαιτησίας την αντικατάσταση του Σέρβου διαιτητή Γιοβάνοβιτς όσο και του Ιταλού ΝτιΠάολο (VAR) που ορίστηκαν στο Κυριακάτικο ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ

Νωρίς, νωρίς ξεκίνησε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης Αρη-ΠΑΟΚ για το Κύπελλο και 72 ώρες πριν τη συνάντηση τους στην Τούμπα για τη Super League 1, ο Άρης αντέδρασε έντονα στους ορισμούς διαιτητών που ανακοίνωσε η ΚΕΔ.

Ενώ λοιπόν είχαμε συνηθίσει Γερμανούς διαιτητές στα ελληνικά ντέρμπι από την αρχή της σεζόν, σήμερα έγινε γνωστό ότι για το ντέρμπι της Τούμπας ορίστηκε ο Σέρβος Σρντζαν Γιοβάνοβιτς, ενώ στο VAR επιλέχθηκε ο Ιταλός Αλεσάντρο ΝτιΠάολο.

Δύο επιλογές που προκάλεσαν την άμεση αντίδραση των κιτρινόμαυρων που με ανακοίνωση τους ζητούν την άμεση αντικατάσταση τους αποκαλύπτοντας ότι ο Ιταλός VARistas είναι τιμωρημένος στη χώρα του λόγω λανθασμένων αποφάσεων που είχε πάρει σε αγώνες. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Μετά τα χθεσινά, σήμερα ήρθε και… έδεσε το γλυκό. Με τους ορισμούς του Στεφάν Λανουά και του Πάολο Βαλέρι καταλάβαμε όλοι τι έργο θα δούμε την Κυριακή!

Δηλαδή, κύριοι της ΚΕΔ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ για ιδανικότερο στο VAR αυτόν που είναι ΤΙΜΩΡΗΜΕΝΟΣ στην Ιταλία; Κάτι θα ξέρετε κ. Βαλέρι...

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ζητάει αντικατάσταση τόσο του διαιτητή όσο και του VARista για το παιχνίδι της Κυριακής».

