Euroleague: Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες και στο κυνήγι της κορυφής, έπεσε από την πρώτη θέση ο Ερυθρός Αστέρας

Η Βαλένθια «γκρέμισε» από την κορυφή τον Ερυθρό Αστέρα

Εύκολα η Βίρτους τη θλιβερή Μακάμπι

Ασταμάτητη η Φενερ, 99-87 την Παρτιζάν

Περίπατος της Μπασκόνια, 95-73 την Μπάγερν

Σε αναμετρήσεις της 12ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Βαθμολογία

Η 13η αγωνιστική

Τα δεκάλεπτα: 21-29, 58-49, 75-69, 98-86Η Βαλένθια επικράτησε 76-73 του Ερυθρού Αστέρα στη "Roig Arena" και «γκρέμισε» από την κορυφή της Euroleague τη σερβική ομάδα (8-4). Παράλληλα, οι Ισπανοί του Πέδρο Μαρτίνεθ πλασαρίστηκαν στη οκτάδα της κατάταξης με 7-5.Με «όπλο» τη άμυνα που υποχρέωσε τους Σέρβους σε 10 λάθη στο πρώτο ημίχρονο, η Βαλένθια πατούσε καλύτερα στο παρκέ και πήγε στα αποδυτήρια με διψήφια διαφορά (49-39) που ήταν και η μεγαλύτερη έως τότε. Με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου, οι -μέχρι χθες- πρωτοπόροι της Euroleague επέστρεψαν στις... εργοστασιακές ρυθμίσεις και με σερί 14-3 «εξαφάνισαν» τη διαφορά και πέρασαν μπροστά 53-52 στα μισά της 3ης περιόδου. Ακολούθησε μάχη «πόντο-πόντο» μέχρι που με τρίποντο του Μπαντιό οι γηπεδούχοι πήραν «αέρα» πέντε πόντων 72-67, τρία λεπτά πριν απο το τέλος. Ο Αστέρας αντέδρασε και κατάφερε να οδηγήσει την έκβαση του ματς στη -δική του- τελευταία επίθεση. Όμως ο Κάλινιτς έκανε λάθος στην επαναφορά και η Βαλένθια έφυγε νικήτρια με 76-73.Κορυφαίος της Βαλένθια ο Μπράνκου Μπαντιό με 16π. (3/4 τρίποντα) ενώ ακολούθησε ο Κάμερον Τέιλορ με 12π., 6ρ. Από τον Ερυθρό Αστέρα ο Μίλερ-Μάκινταϊρ πέτυχε 23π. με 5/9 τρίποντα ενώ μάζεψε και 8 ριμπάουντ.Τα δεκάλεπτα: 26-26, 49-39, 60-60, 76-73Η Βίρτους επικράτησε εύκολα 99-89 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Μπολόνια, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 6-6 μετά από τις πρώτες 12 αγωνιστικές της Euroleague. Στην τελευταία θέση παραμένουν οι Ισραηλινοί με 3-9.Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυνατά με 17-9, αλλά η Μακάμπι αντέδρασε άμεσα και μάλιστα προηγήθηκε 33-32 στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου.Ένα νέο ξέσπασμα της Βίρτους μετέτρεψε μέσα σε τρία λεπτά το εύθραυστο 44-40 σε 56-42 με επί μέρους σκορ 12-2. Έτσι οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με +14 που ήταν και η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς έως το σημείο εκείνο, χάρη σε «καταιγισμό» τριπόντων (10/22 στο πρώτο ημίχρονο). Με τον Κάρσεν Έντουαρντς να σκοράρει... κατά ριπάς, η διαφορά ανέβηκε ακόμα περισσότερο και ουσιαστικά έγινε μη αναστρέψιμη (76-61 στο 28΄) . Με το ηθικό στο ναδίρ, οι Ισραηλινοί του Οντέντ Κάτας δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν και οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη με το τελικό 99-89.Ασταμάτητος ο Έντουαρντς, σταμάτησε στους 26π. με 8/15 τρίποντα ενώ ο Μόργκαν είχε 17π. με 3/7. Για τους ηττημένους πάλεψε ο Μάρτσιο Σάντος σε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του με 19π.Τα δεκάλεπτα: 26-24, 56-45, 80-66, 99-89Η Φενερμπαχτσέ αρχίζει να «οικοδομεί» σερί στη Euroleague, πανηγυρίζοντας στο Βελιγράδι την τέταρτη διαδοχική νίκη της και το μόλις δεύτερο εφετινό «διπλό» της. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης κυριάρχησε απέναντι στην Παρτιζάν, για την 12η αγωνιστική, με τον... μαθητή Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να παίρνει τη νίκη από τον... δάσκαλο του, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, με 99-87 και την τουρκική ομάδα να βελτιώνει το ρεκόρ της σε 7-5, συνεχίζοντας την αναρρίχηση της στην κατάταξη. Στον αντίποδα, οι Σέρβοι υπέστησαν τη δεύτερη σερί ήττα τους και όγδοη εφετινή.Η άμυνα της πρώτης περιόδου, όταν κράτησε την Παρτιζάν στους 11 πόντους και ξέφυγε με +13 (11-24 στο 10΄) και ο «βομβαρδισμός» που ακολούθησε στη συνέχεια της αναμέτρησης από τα 6,75 (15/29 τρίποντα), απλοποίησαν το έργο της Φενερμπαχτσέ, η οποία δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα.Κορυφαίος των νικητών ο Μίκαελ Γιάντουνεν με 19 πόντους και 4/5 τρίποντα, ενώ από την Παρτιζάν δεν αρκούσαν οι 27 πόντοι του Στέρλινγκ Μπράουν.Τα δεκάλεπτα: 11-24, 39-56, 68-75, 87-99Η άμυνα έκανε τη διαφορά για την Μπασκόνια, η οποία επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-8. Οι Βάσκοι συνέτριψαν με 95-73 την Μπάγερν Μονάχου στη Βιτόρια, για την 12η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Βαυαρούς στην έβδομη ήττα τους.Μετά το σοκ του πρώτου δεκαλέπτου, όταν βρέθηκε στο -12 (14-26 στο 10΄), η Μπασκόνια έδεσε την άμυνα της, περιορίζοντας τους φιλοξενούμενους σε 15, 18 και 14 πόντους σε δεύτερη, τρίτη και τέταρτη περίοδο, αντίστοιχα. Μέσα από την άμυνα πήρε αυτοπεποίθηση και με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας όχι απλά... προσπέρασε στο σκορ, αλλά μετέτρεψε σε... περίπατο την αναμέτρηση.Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό με 18 πόντους, ενώ από την Μπάγερν πάλεψε ο Αντρέας Ομπστ με 14.Τα δεκάλεπτα: 14-26, 42-41, 67-59, 95-73Τετάρτη, 19 ΝοεμβρίουΒιλερμπάν (Γαλλία)–Μονακό (Μονακό) 52-84Πέμπτη, 20 ΝοεμβρίουΠαναθηναϊκός–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 103-82Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 74-73Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 83-105Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 100-99Παρασκευή, 21 ΝοεμβρίουΟλυμπιακός–Παρί (Γαλλία) 98-86Μπασκόνια (Ισπανία)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 95-73Παρτιζάν (Σερβία)– Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 87-99Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 99-89Βαλένθια (Ισπανία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 76-73Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-3Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 8-4Ολυμπιακός 8-4Παναθηναϊκός 8-4Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 7-5Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 7-5Μονακό (Μονακό) 7-5Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 7-5Βαλένθια (Ισπανία) 7-5Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 6-6Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 6-6Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 6-6Παρί (Γαλλία) 5-7Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-7Ντουμπάι (ΗΑΕ) 5-7Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-7Παρτιζάν (Σερβία) 4-8Μπασκόνια (Ισπανία) 4-8Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 3-9Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-925/1118:00 Ντουμπάι BC - Παρί19:45 Φενέρμπαχτσε - Βίρτους Μπολόνια20:00 Ζάλγκιρις - Μπασκόνια20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ21:15 Παναθηναϊκός - Παρτίζαν21:30 Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου26/1119:00 Μακάμπι - Αρμάνι Μιλάνο20:30 Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός20:30 Μονακό - Εφές21:30 Μπαρτσελόνα - Βιλερμπάν