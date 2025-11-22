Euroleague: Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες και στο κυνήγι της κορυφής, έπεσε από την πρώτη θέση ο Ερυθρός Αστέρας
Euroleague: Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες και στο κυνήγι της κορυφής, έπεσε από την πρώτη θέση ο Ερυθρός Αστέρας
Οι ερυθρόλευκοι του Πειραιά επικράτησαν με 98-86 της Παρί στο ΣΕΦ, ενώ αυτοί του Βελιγραδίου ηττήθηκαν με 76-73 στη Βαλένθια - Νίκες για Φενέρ, Μπασκόνια και Βίρτους
Στο 8-4 και σταθερά σε τροχιά κορυφής ο Ολυμπιακός, μετά από την νίκη επί της Παρί (98-86) το βράδυ της Παρασκευής (21/11) για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague. Οι Πειραιώτες θα συνεχίσουν με εκτός έδρας αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος γνώρισε την ήττα από τη Βαλένθια με 76-73 και έπεσε από την κορυφή της βαθμολογίας εκεί όπου πλέον βρίσκεται μόνη η Χάποελ. Μεγάλη νίκη σημείωσε η Φενέρ στο Βελιγράδι επί της Παρτίζαν με τον... μαθητή Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να κερδίζει τον δάσκαλό του, Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Στην Βιτόρια η Μπασκόνια επικράτησε εύκολα της Μπάγερν, ενώ εντός έδρας νίκη σημείωσε και η Βίρτους απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες μετά την αρνητική παρένθεση στο Μιλάνο, επικρατώντας με 98-86 της Παρί στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» με ομαδική προσπάθεια ανέβηκαν στο 8-4, ενώ η Παρί υποχώρησε στο 5-7.
Με βροχή από τρίποντα (7/12) οι Παριζιάνοι προηγήθηκαν με 21-29 στην 1η περίοδο, για ν’ απαντήσει με επιμέρους σκορ 37-20 στη 2η ο Ολυμπιακός, χάρη στην άνοδό του σε άμυνα και σκοράρισμα.
Οι φίλαθλοι είδαν έναν αγώνα με 29 εύστοχα τρίποντα, 14/32 από τον Ολυμπιακό και 15/37 από την Παρί!
Ο Τζάστιν Ρόμπινσον με 35 πόντους (ρεκόρ καριέρας) και 7/10 τρίποντα έβαλε δύσκολα στους παίκτες του Μπαρτζώκα. Όμως, μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό αναδείχτηκε ο Εβάν Φουρνιέ που σημείωσε 18 πόντους με 4/9 τρίποντα, είχε 3 ασίστ και 2 κλεψίματα στον Ρόμπινσον στο τέλος. Χάρη στα κλεψίματα και διαδοχικούς πόντους του Γάλλου, οι Πειραιώτες οικοδόμησαν διαφορά 13ων πόντων (91-78) στα 3:43΄΄ πριν τη λήξη.
Ο Σάσα Βεζένκοφ είχε 13 πόντους με 2/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ο Τάισον Ουόρντ έδωσε 12 πόντους στον Ολυμπιακό σε κρίσιμα σημεία μαζί με 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα, ενώ 12 πόντους, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα είχε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Χολ αποδείχτηκε καθοριστικός δίνοντας ανάσες στον Μιλουτίνοφ, με 8 πόντους και 7 ριμπάουντ ο Αμερικανός. Ο Σέρβος σέντερ είχε 7 πόντους και 9 ριμπάουντ. Ο Τόμας Ουόκαπ, εκτός από τις 6 ασίστ, πέτυχε ένα αποφασιστικό τρίποντο για το το 84-75, 4:50΄΄ πριν τη λήξη (πέτυχε και τους 7 πόντους του στο 4ο δεκάλεπτο).
Δεν πήραν χρόνο συμμετοχής οι Σέιμπεν Λι και Κώστας Αντετοκούνμπο από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Χωρίς τον τραυματία Σακίλ ΜακΚίσικ αγωνίστηκε ο Ολυμπιακός, ενώ χωρίς τον πρώτο σκόρερ της, αλλά και της Euroleague (!) αυτή τη σεζόν, Ναντίρ Ιφί (ενοχλήσεις στη μέση) αγωνίστηκε η Παρί.
Επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού στη Euroleague (26/11, 20:30) o Ερυθρός Αστέρας, στο Βελιγράδι.
Τα δεκάλεπτα: 21-29, 58-49, 75-69, 98-86
Η Βαλένθια επικράτησε 76-73 του Ερυθρού Αστέρα στη "Roig Arena" και «γκρέμισε» από την κορυφή της Euroleague τη σερβική ομάδα (8-4). Παράλληλα, οι Ισπανοί του Πέδρο Μαρτίνεθ πλασαρίστηκαν στη οκτάδα της κατάταξης με 7-5.
Με «όπλο» τη άμυνα που υποχρέωσε τους Σέρβους σε 10 λάθη στο πρώτο ημίχρονο, η Βαλένθια πατούσε καλύτερα στο παρκέ και πήγε στα αποδυτήρια με διψήφια διαφορά (49-39) που ήταν και η μεγαλύτερη έως τότε. Με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου, οι -μέχρι χθες- πρωτοπόροι της Euroleague επέστρεψαν στις... εργοστασιακές ρυθμίσεις και με σερί 14-3 «εξαφάνισαν» τη διαφορά και πέρασαν μπροστά 53-52 στα μισά της 3ης περιόδου. Ακολούθησε μάχη «πόντο-πόντο» μέχρι που με τρίποντο του Μπαντιό οι γηπεδούχοι πήραν «αέρα» πέντε πόντων 72-67, τρία λεπτά πριν απο το τέλος. Ο Αστέρας αντέδρασε και κατάφερε να οδηγήσει την έκβαση του ματς στη -δική του- τελευταία επίθεση. Όμως ο Κάλινιτς έκανε λάθος στην επαναφορά και η Βαλένθια έφυγε νικήτρια με 76-73.
Κορυφαίος της Βαλένθια ο Μπράνκου Μπαντιό με 16π. (3/4 τρίποντα) ενώ ακολούθησε ο Κάμερον Τέιλορ με 12π., 6ρ. Από τον Ερυθρό Αστέρα ο Μίλερ-Μάκινταϊρ πέτυχε 23π. με 5/9 τρίποντα ενώ μάζεψε και 8 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 26-26, 49-39, 60-60, 76-73
Η Βίρτους επικράτησε εύκολα 99-89 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Μπολόνια, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 6-6 μετά από τις πρώτες 12 αγωνιστικές της Euroleague. Στην τελευταία θέση παραμένουν οι Ισραηλινοί με 3-9.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυνατά με 17-9, αλλά η Μακάμπι αντέδρασε άμεσα και μάλιστα προηγήθηκε 33-32 στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου.
Ένα νέο ξέσπασμα της Βίρτους μετέτρεψε μέσα σε τρία λεπτά το εύθραυστο 44-40 σε 56-42 με επί μέρους σκορ 12-2. Έτσι οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με +14 που ήταν και η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς έως το σημείο εκείνο, χάρη σε «καταιγισμό» τριπόντων (10/22 στο πρώτο ημίχρονο). Με τον Κάρσεν Έντουαρντς να σκοράρει... κατά ριπάς, η διαφορά ανέβηκε ακόμα περισσότερο και ουσιαστικά έγινε μη αναστρέψιμη (76-61 στο 28΄) . Με το ηθικό στο ναδίρ, οι Ισραηλινοί του Οντέντ Κάτας δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν και οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη με το τελικό 99-89.
Ασταμάτητος ο Έντουαρντς, σταμάτησε στους 26π. με 8/15 τρίποντα ενώ ο Μόργκαν είχε 17π. με 3/7. Για τους ηττημένους πάλεψε ο Μάρτσιο Σάντος σε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του με 19π.
Τα δεκάλεπτα: 26-24, 56-45, 80-66, 99-89
Η Φενερμπαχτσέ αρχίζει να «οικοδομεί» σερί στη Euroleague, πανηγυρίζοντας στο Βελιγράδι την τέταρτη διαδοχική νίκη της και το μόλις δεύτερο εφετινό «διπλό» της. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης κυριάρχησε απέναντι στην Παρτιζάν, για την 12η αγωνιστική, με τον... μαθητή Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να παίρνει τη νίκη από τον... δάσκαλο του, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, με 99-87 και την τουρκική ομάδα να βελτιώνει το ρεκόρ της σε 7-5, συνεχίζοντας την αναρρίχηση της στην κατάταξη. Στον αντίποδα, οι Σέρβοι υπέστησαν τη δεύτερη σερί ήττα τους και όγδοη εφετινή.
Η άμυνα της πρώτης περιόδου, όταν κράτησε την Παρτιζάν στους 11 πόντους και ξέφυγε με +13 (11-24 στο 10΄) και ο «βομβαρδισμός» που ακολούθησε στη συνέχεια της αναμέτρησης από τα 6,75 (15/29 τρίποντα), απλοποίησαν το έργο της Φενερμπαχτσέ, η οποία δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα.
Κορυφαίος των νικητών ο Μίκαελ Γιάντουνεν με 19 πόντους και 4/5 τρίποντα, ενώ από την Παρτιζάν δεν αρκούσαν οι 27 πόντοι του Στέρλινγκ Μπράουν.
Τα δεκάλεπτα: 11-24, 39-56, 68-75, 87-99
Η άμυνα έκανε τη διαφορά για την Μπασκόνια, η οποία επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-8. Οι Βάσκοι συνέτριψαν με 95-73 την Μπάγερν Μονάχου στη Βιτόρια, για την 12η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Βαυαρούς στην έβδομη ήττα τους.
Μετά το σοκ του πρώτου δεκαλέπτου, όταν βρέθηκε στο -12 (14-26 στο 10΄), η Μπασκόνια έδεσε την άμυνα της, περιορίζοντας τους φιλοξενούμενους σε 15, 18 και 14 πόντους σε δεύτερη, τρίτη και τέταρτη περίοδο, αντίστοιχα. Μέσα από την άμυνα πήρε αυτοπεποίθηση και με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας όχι απλά... προσπέρασε στο σκορ, αλλά μετέτρεψε σε... περίπατο την αναμέτρηση.
Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό με 18 πόντους, ενώ από την Μπάγερν πάλεψε ο Αντρέας Ομπστ με 14.
Τα δεκάλεπτα: 14-26, 42-41, 67-59, 95-73
Βιλερμπάν (Γαλλία)–Μονακό (Μονακό) 52-84
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου
Παναθηναϊκός–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 103-82
Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 74-73
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 83-105
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 100-99
Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου
Ολυμπιακός–Παρί (Γαλλία) 98-86
Μπασκόνια (Ισπανία)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 95-73
Παρτιζάν (Σερβία)– Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 87-99
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 99-89
Βαλένθια (Ισπανία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 76-73
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 8-4
Ολυμπιακός 8-4
Παναθηναϊκός 8-4
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 7-5
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 7-5
Μονακό (Μονακό) 7-5
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 7-5
Βαλένθια (Ισπανία) 7-5
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 6-6
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 6-6
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 6-6
Παρί (Γαλλία) 5-7
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-7
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 5-7
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-7
Παρτιζάν (Σερβία) 4-8
Μπασκόνια (Ισπανία) 4-8
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 3-9
Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-9
18:00 Ντουμπάι BC - Παρί
19:45 Φενέρμπαχτσε - Βίρτους Μπολόνια
20:00 Ζάλγκιρις - Μπασκόνια
20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ
21:15 Παναθηναϊκός - Παρτίζαν
21:30 Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου
26/11
19:00 Μακάμπι - Αρμάνι Μιλάνο
20:30 Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός
20:30 Μονακό - Εφές
21:30 Μπαρτσελόνα - Βιλερμπάν
