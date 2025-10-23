Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.
Βίντεο: Η καταιγίδα χτύπησε το Ντε Κάιπ, το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το Φέγενορντ - Παναθηναϊκός
Ο τυφώνας Μπέντζαμιν πλήττει την Ολλανδία - Στις 22:00 η σέντρα του αγώνα του Europa League
Ο τυφώνας «Μπέντζαμιν» «χτυπάει» εδώ και ώρες την Ολλανδία και φυσικά και το Ρότερνταμ την πόλη που θα φιλοξενήσει το παιχνίδι της Φέγενορντ με τον Παναθηναϊκό.
Στις γύρω περιοχές υπάρχουν υλικές ζημιές από τους ανέμους που ξεπερνούν τα 100χλμ την ώρα και η καταιγίδα «χτύπησε» και το Ντε Κάιπ.
Στο γήπεδο της Φέγενορντ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές αλλά οι Ολλανδοί για λόγους ασφαλείας θα ανοίξουν τις εξέδρες στο άνω διάζωμα μετά τις 21:00 για λόγους ασφαλείας.
Θυμίζουμε ο Παναθηναϊκός θα έχει 3000 φίλους του στο γήπεδο.
🌧️ Συνεχίζεται η καταρρακτώδης βροχή στο γήπεδο της Φέγενορντ πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 23, 2025
Αποστολή στο Ρότερνταμ: @soteraras#pao #paofc pic.twitter.com/ySoluyHBBt
🌧️ Το Gazzetta στο γήπεδο της Φέγενορντ λίγες ώρες πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό#pao #paofc pic.twitter.com/dTqQrnRT3g— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 23, 2025
🌧️ Ο καιρός στο Ρότερνταμ είναι κάπως έτσι πριν το Φέγενορντ-Παναθηναϊκός— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 23, 2025
Αποστολή στο Ρότερνταμ: @soteraras #pao #paofc pic.twitter.com/aCVSTKtFsW
⛈️ Ο τυφώνας Μπένζαμιν ταλαιπωρεί την Ολλανδία και το "Ντε Καιπ" λίγες ώρες πριν το Φέγενορντ-Παναθηναϊκός. pic.twitter.com/r5aJyS1JBj— SPORT24 (@sport24) October 23, 2025
