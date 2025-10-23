Βίντεο: Η καταιγίδα χτύπησε το Ντε Κάιπ, το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το Φέγενορντ - Παναθηναϊκός
Φέγενορντ Παναθηναϊκός Ρότερνταμ Europa League

Βίντεο: Η καταιγίδα χτύπησε το Ντε Κάιπ, το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το Φέγενορντ - Παναθηναϊκός

Ο τυφώνας Μπέντζαμιν πλήττει την Ολλανδία  - Στις 22:00 η σέντρα του αγώνα του Europa League 

Βίντεο: Η καταιγίδα χτύπησε το Ντε Κάιπ, το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το Φέγενορντ - Παναθηναϊκός
Ο τυφώνας «Μπέντζαμιν» «χτυπάει» εδώ και ώρες την Ολλανδία και φυσικά και το Ρότερνταμ την πόλη που θα φιλοξενήσει το παιχνίδι της Φέγενορντ με τον Παναθηναϊκό

Στις γύρω περιοχές υπάρχουν υλικές ζημιές από τους ανέμους που ξεπερνούν τα 100χλμ την ώρα και η καταιγίδα «χτύπησε» και το Ντε Κάιπ. 



Στο γήπεδο της Φέγενορντ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές αλλά οι Ολλανδοί για λόγους ασφαλείας θα ανοίξουν τις εξέδρες στο άνω διάζωμα μετά τις 21:00 για λόγους ασφαλείας. 

Θυμίζουμε ο Παναθηναϊκός θα έχει 3000 φίλους του στο γήπεδο. 


