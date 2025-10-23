Προς οριστική αναβολή το Φέγενορντ-Παναθηναϊκός λόγω της κακοκαιρίας στην Ολλανδία
Προς οριστική αναβολή το Φέγενορντ-Παναθηναϊκός λόγω της κακοκαιρίας στην Ολλανδία
Σε εξέλιξη βρίσκεται η σύσκεψη ασφαλείας που θα καθορίσει τι θα συμβεί - «Ο αγώνας θα αναβληθεί για μεταγενέστερη ημερομηνία, αλλά δεν θα είναι αυτή την εβδομάδα» γράφει η telegraaf
Ο αγώνας του Europa League μεταξύ της Φέγενορντ και του Παναθηναϊκού που ήταν προγραμματισμένος για την Πέμπτη, είναι στον... αέρα και στην Ολλανδία αναφέρουν πως είναι πολύ πιθανό να αναβληθεί λόγω της κακοκαιρία. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη ασφαλείας για την αναμέτρηση και σε λίγη ώρα αναμένεται να αποφασιστεί τι μέλλει γενέσθαι με την τύχη της αναμέτρησης.
Σύμφωνα με την telegraaf, η καταιγίδα Benjamin δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες μέσα και γύρω από το γήπεδο, κάτι που οδηγεί την UEFA να αναβάλει όπως όλα δείχνουν τον αγώνα σε συνεννόηση με τις δύο ομάδες και τις τοπικές αρχές. Στο μεταξύ, το vi.nl γράφει πως «Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με τη διεξαγωγή του αγώνα μεταξύ της Φέγενορντ και του Παναθηναϊκού. Φαίνεται ότι υπάρχουν τρεις επιλογές: να διεξαχθεί ο αγώνας κανονικά στις 17:30, να μεταφερθεί στις 22:00 ή να ακυρωθεί. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί εντός μίας ώρας».
Από τις 14:00 θα σημάνει «πορτοκαλί» συναγερμός στο νότιο Ρότερνταμ. Κάτι που, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, θα δημιουργήσει μια επικίνδυνη κατάσταση στο γήπεδο για τους παίκτες, τους οπαδούς και τους άλλους παρευρισκόμενους, σύμφωνα με το συμπέρασμα. «Ο αγώνας θα αναβληθεί για μεταγενέστερη ημερομηνία, αλλά δεν θα είναι αυτή την εβδομάδα», σύμφωνα με την telegraaf.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέες απειλές Τραμπ για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα - Έχουμε 5.000 αντιαεροποπορικούς πυραύλους, απαντά ο Μαδούρο
Άστατος καιρός με καταιγίδες και βροχές σήμερα - Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, νέα επιδείνωση την Τρίτη
Βίντεο που ραγίζει καρδιές: Ο βουβός φόρος τιμής για τη δωρεά οργάνων από 18χρονη τσιρλίντερ που πυροβολήθηκε από 27χρονο
Σύμφωνα με την telegraaf, η καταιγίδα Benjamin δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες μέσα και γύρω από το γήπεδο, κάτι που οδηγεί την UEFA να αναβάλει όπως όλα δείχνουν τον αγώνα σε συνεννόηση με τις δύο ομάδες και τις τοπικές αρχές. Στο μεταξύ, το vi.nl γράφει πως «Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με τη διεξαγωγή του αγώνα μεταξύ της Φέγενορντ και του Παναθηναϊκού. Φαίνεται ότι υπάρχουν τρεις επιλογές: να διεξαχθεί ο αγώνας κανονικά στις 17:30, να μεταφερθεί στις 22:00 ή να ακυρωθεί. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί εντός μίας ώρας».
Από τις 14:00 θα σημάνει «πορτοκαλί» συναγερμός στο νότιο Ρότερνταμ. Κάτι που, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, θα δημιουργήσει μια επικίνδυνη κατάσταση στο γήπεδο για τους παίκτες, τους οπαδούς και τους άλλους παρευρισκόμενους, σύμφωνα με το συμπέρασμα. «Ο αγώνας θα αναβληθεί για μεταγενέστερη ημερομηνία, αλλά δεν θα είναι αυτή την εβδομάδα», σύμφωνα με την telegraaf.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέες απειλές Τραμπ για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα - Έχουμε 5.000 αντιαεροποπορικούς πυραύλους, απαντά ο Μαδούρο
Άστατος καιρός με καταιγίδες και βροχές σήμερα - Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, νέα επιδείνωση την Τρίτη
Βίντεο που ραγίζει καρδιές: Ο βουβός φόρος τιμής για τη δωρεά οργάνων από 18χρονη τσιρλίντερ που πυροβολήθηκε από 27χρονο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα