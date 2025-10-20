Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ: Διακόπηκε η ψηφοφορία για το μνημόνιο με την ΠΑΕ για τη Νέα Τούμπα
Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ: Διακόπηκε η ψηφοφορία για το μνημόνιο με την ΠΑΕ για τη Νέα Τούμπα
Διακόπηκε η ψηφοφορία στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ για το μνημόνιο συνεργασίας με την ΠΑΕ και θα επαναληφθεί μέσα στις επόμενες μέρες
Το κρίσιμο συμβούλιο του ΑΣ ΠΑΟΚ για το μνημόνιο συνεργασίας με την ΠΑΕ δεν ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (20/10) και θα επαναληφθεί «τις επόμενες μέρες», όπως προκύπτει μετά το πέρας της αποψινής διαδικασίας.
Το μνημόνιο που παρέδωσε η τριμελής τεχνοκρατική επιτροπή, η οποία ορίστηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου από τη διοίκηση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, με ξεκάθαρες προτάσεις δεν προχώρησε με αποτέλεσμα στο αποψινό συμβούλιο να συζητηθούν και να τεθούν προς ψήφιση δυο νέες προτάσεις από μέλη της διοίκησης.
Στη μια πρόταση επανήλθε ο όρος για «proof of fund» απο πλευράς Σαββίδη μέχρι τις 31/12, ενώ στη δεύτερη πρόταση υπήρχε η πρόβλεψη για παροχή εγγυήσεων με την κοστολόγηση της Νέας Τούμπας.
Η ψηφοφορία ξεκίνησε, κι αφού είχαν ψηφίσει αρκετά μέλη, ενα μέλος του Δ.Σ., ο κ. Νικολαΐδης, ένιωσε μια αδιαθεσία και αποχώρησε.
Κάπως έτσι το Συμβούλιο και η ψηφοφορία διακόπηκε, εν μέσω αντιδράσεων, για να επαναληφθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.
Ειδήσεις σήμερα:
Πολεμικό Ναυτικό: Mετά τις φρεγάτες έρχονται 4 νέα υποβρύχια - Στο «πακέτο» η ναυπήγηση στην Ελλάδα λόγω SAFE
Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – «Έχει απειλήσει τη ζωή μου»
Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό που μετέφερε ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ
Το μνημόνιο που παρέδωσε η τριμελής τεχνοκρατική επιτροπή, η οποία ορίστηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου από τη διοίκηση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, με ξεκάθαρες προτάσεις δεν προχώρησε με αποτέλεσμα στο αποψινό συμβούλιο να συζητηθούν και να τεθούν προς ψήφιση δυο νέες προτάσεις από μέλη της διοίκησης.
Στη μια πρόταση επανήλθε ο όρος για «proof of fund» απο πλευράς Σαββίδη μέχρι τις 31/12, ενώ στη δεύτερη πρόταση υπήρχε η πρόβλεψη για παροχή εγγυήσεων με την κοστολόγηση της Νέας Τούμπας.
Η ψηφοφορία ξεκίνησε, κι αφού είχαν ψηφίσει αρκετά μέλη, ενα μέλος του Δ.Σ., ο κ. Νικολαΐδης, ένιωσε μια αδιαθεσία και αποχώρησε.
Κάπως έτσι το Συμβούλιο και η ψηφοφορία διακόπηκε, εν μέσω αντιδράσεων, για να επαναληφθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.
Ειδήσεις σήμερα:
Πολεμικό Ναυτικό: Mετά τις φρεγάτες έρχονται 4 νέα υποβρύχια - Στο «πακέτο» η ναυπήγηση στην Ελλάδα λόγω SAFE
Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – «Έχει απειλήσει τη ζωή μου»
Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό που μετέφερε ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα