Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ: Διακόπηκε η ψηφοφορία για το μνημόνιο με την ΠΑΕ για τη Νέα Τούμπα
Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ: Διακόπηκε η ψηφοφορία για το μνημόνιο με την ΠΑΕ για τη Νέα Τούμπα

Διακόπηκε η ψηφοφορία στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ για το μνημόνιο συνεργασίας με την ΠΑΕ και θα επαναληφθεί μέσα στις επόμενες μέρες

Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ: Διακόπηκε η ψηφοφορία για το μνημόνιο με την ΠΑΕ για τη Νέα Τούμπα
Το κρίσιμο συμβούλιο του ΑΣ ΠΑΟΚ για το μνημόνιο συνεργασίας με την ΠΑΕ δεν ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (20/10) και θα επαναληφθεί «τις επόμενες μέρες», όπως προκύπτει μετά το πέρας της αποψινής διαδικασίας.

Το μνημόνιο που παρέδωσε η τριμελής τεχνοκρατική επιτροπή, η οποία ορίστηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου από τη διοίκηση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, με ξεκάθαρες προτάσεις δεν προχώρησε με αποτέλεσμα στο αποψινό συμβούλιο να συζητηθούν και να τεθούν προς ψήφιση δυο νέες προτάσεις από μέλη της διοίκησης.

Στη μια πρόταση επανήλθε ο όρος για «proof of fund» απο πλευράς Σαββίδη μέχρι τις 31/12, ενώ στη δεύτερη πρόταση υπήρχε η πρόβλεψη για παροχή εγγυήσεων με την κοστολόγηση της Νέας Τούμπας.

Η ψηφοφορία ξεκίνησε, κι αφού είχαν ψηφίσει αρκετά μέλη, ενα μέλος του Δ.Σ., ο κ. Νικολαΐδης, ένιωσε μια αδιαθεσία και αποχώρησε.

Κάπως έτσι το Συμβούλιο και η ψηφοφορία διακόπηκε, εν μέσω αντιδράσεων, για να επαναληφθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

