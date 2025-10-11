MVP της αγωνιστικής για 15η φορά στη Euroleague o Βεζένκοφ - Κυνηγά Λάρκιν και Ντε Κολό για το ρεκόρ
MVP της αγωνιστικής για 15η φορά στη Euroleague o Βεζένκοφ - Κυνηγά Λάρκιν και Ντε Κολό για το ρεκόρ
Ο σταρ του Ολυμπιακού τελείωσε τον αγώνα με τη Ντουμπάι BC με 25 πόντους, 11 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 τάπα σε 23:31 στο παρκέ, συγκεντρώνοντας έτσι 34 βαθμούς στο PIR
Ο Σάσα Βεζένκοφ στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι BC ήταν απλά απολαυστικός.
Ο σταρ των ερυθρόλευκων τελείωσε τον αγώνα με 25 πόντους, 9/14 εντός παιδιάς (6/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 4/6 βολές, 11 ριμπάουντ (9 αμυντικά, 2 επιθετικά), 1 ασίστ και 1 τάπα σε 23:31 στο παρκέ, συγκεντρώνοντας έτσι 34 βαθμούς στο PIR.
Αυτό το νούμερο χάρισε στον Βεζένκοφ και το βραβείο του MVP της 3ης αγωνιστικής της EuroLeague, νούμερο που μόλις δύο παίκτες ακόμη έχουν φτάσει στην ιστορία της λίγκας.
Πρόκειται για τους Σέιν Λάρκιν και Νάντο Ντε Κολό, με τον Αμερικανό της Έφες να έχει πάρει το βραβείο 19 φορές και τον Γάλλο της Βιλερμπάν 16.
Πλέον ο Σάσα Βεζένκοβ βρίσκεται στο… κυνήγι αυτών των δύο, επίτευγμα που άμα καταφέρει, θα του χαρίσει μια ιστορική πρωτιά στην ιστορία της EuroLeague.
Πηγή: gazzetta.gr
