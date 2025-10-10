Euroleague: Διπλό του Παναθηναϊκού στη Βιτόρια και της Μονακό στο Μιλάνο - Νίκες για Παρτιζάν, Παρί και Ρεάλ, δείτε βίντεο
Οι πράσινοι με buzzer beater του Ναν επικράτησαν με 86-82 της Μπασκόνια - Πρώτη εκτός έδρας νίκη και για την ομάδα του Σπανούλη, 82-79 την Αρμάνι - Αποτελέσματα και βαθμολογία
Το «κρύο αίμα» του Κέντρικ Ναν γλίτωσε σε «νεκρό χρόνο» τον ασταθή Παναθηναϊκό από το... έμφραγμα στη Βιτόρια, με τους «πράσινους» να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα στην πρώτη τους εφετινή δοκιμασία μακριά από το ΟΑΚΑ. Το «τριφύλλι» επικράτησε στο... νήμα με 86-84 της Μπασκόνια, για την 3η αγωνιστική της Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 2-1 και υποχρεώνοντας τους Βάσκους στην τρίτη ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Η τριπλέτα Κέντρικ Ναν (30π.), Τσεντί Όσμαν (20π., 8ρ.) και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (15π., 10ρ.) «σήκωσαν» την επίθεση του Παναθηναϊκού, με το «τριφύλλι» όμως να προβληματίζει και πάλι με τα πολλά λάθη στα οποία υπέπεσε (18) και την ελάχιστη προσφορά των υπόλοιπων «πράσινων», απέναντι σε μία Μπασκόνια που τα... έσπασε από τα 6,75 (7/26 τρίποντα) και μέτρησε 16 λάθη, αλλά και πάλι είχε το... σθένος να επιστρέψει στη διεκδίκηση του ματς.
Τα δεκάλεπτα: 14-20, 36-42, 56-71, 84-86
Η Παρτίζαν υπερασπίστηκε την έδρα της και στη 3η αγωνιστική της Euroleague επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 93-87 στην Belgrade Arena, έπειτα από ένα σούπερ ντέρμπι ως το φινάλε.
Οι Σέρβοι βασίστηκαν για άλλη μία φορά στον πλουραλισμό τους στην επίθεση, προεξέχοντος του Στέρλινγκ Μπράουν, ο οποίος «έγραψε» 24 πόντους, ενώ πήρε 18 πόντους κι 7 ριμπάουντ από τον Μπόνγκα και 16 πόντους και 8 ριμπάουντ απ’ τον Ταϊρίκ Τζόουνς.
Η Παρτίζαν άντεξε στην αντεπίθεση των Τούρκων στο τρίτο δεκάλεπτο, περιόρισε την παραγωγικότητα της Εφές (24π. ο Κορντινιε, 16π., αλλά πολύ άστοχος στο φινάλε ο Λάρκιν) και με τον Μπόνγκα να είναι ψύχραιμος στις βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα «ανέβηκε» στο 2-1.
Τα δεκάλεπτα: 31-24, 55-43, 71-69, 93-87
Αρμάνι Μιλάνο - Μονακό 79-82
Μεγάλη νίκη, την πρώτη εκτός έδρας στην εφετινή Euroleague, πανηγύρισε η Μονακό, καθώς νίκησε την Αρμάνι στο Μιλάνο με 82-79, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Τάις, ο οποίος «μέτρησε» 17 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 28:24 παρουσίας.
Οι Μονεγάσκοι του Βασίλη Σπανούλη (ρεκόρ 2-1) πήραν ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα 10 πόντων στην τελευταία περίοδο και παρά την... αντεπίθεση της Αρμάνι (1-2), βρήκαν τις λύσεις απ’ τους Τζέιμς και Στραζέλ στο φινάλε, παίρνοντας ένα πολύτιμο «διπλό» που... ρέφαρε την εντός έδρας ήττα της πρεμιέρας απ’ τη Ζαλγκίρις.
Τα δεκάλεπτα: 17-22 36-41, 62-66, 79-82
Παρί - Βίρτους Μπολόνια 90-79
Η Παρί υποδέχτηκε τη Βίρτους Μπολόνια και κατάφερε να επιβληθεί άνετα με 90-79, φτάνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δεύτερη νίκη της στη φετινή Euroleague. Μπορεί στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου το σκορ να ήταν στο 24-24, στη συνέχεια ωστόσο οι γηπεδούχοι ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Ναντίρ Ιφί με 20 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 24-24, 49-40, 72-60, 90-79
Ρεάλ - Βιλέρμπάν 85-72
Παράσταση για έναν ρόλο ήταν το παιχνίδι της Ρεάλ με την Βιλερμπάν, καθώς οι Ισπανοί δεν είχαν κανένα πρόβλημα και επικράτησαν άνετα των Γάλλων με 85-72. Από την αρχή μέχρι και το τέλος, η Ρεάλ είχε τον έλεγχο του αγώνα, με την Βιλερμπάν να παλεύει, αλλά να μην καταφέρνει να φανεί απειλητική.
Ο Οκέκε με 17 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, ενώ 12 πρόσθεσε ο Λάιλς και 11 ο Χεζόνια. Για την Βιλερμπάν, ο Τζάκσον σταμάτησε στους 16 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 27-19, 48-37, 66-53, 85-72
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικήςΤετάρτη 8/10
Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103
Πέμπτη 9/10
Παρτίζαν - Αναντολού Εφές 93-87
Αρμάνι Μιλάνο - Μονακό 79-82
Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR 84-86
Παρί - Βίρτους Μπολόνια 90-79
Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν 85-72
Παρασκευή 10/10
Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας 20:45
Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC 21:15
Μπάγερν - Ζάλγκιρις 21:30
Μπαρτσελόνα - Βαλένθια 21:30
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 2-0
Βαλένθια (Ισπανία) 2-0
Παναθηναϊκός 2-1
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-1
Παρτιζάν (Σερβία) 2-1
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 2-1
Μονακό (Μονακό) 2-1
Παρί (Γαλλία) 2-1
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-1
Ολυμπιακός 1-1
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-1
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-1
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 1-1
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 1-2
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 1-2
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 1-2
Βιλερμπάν (Γαλλία) 1-2
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-2
Μπασκόνια (Ισπανία) 0-3
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-2
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Τρίτη 14/10
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 20:00
Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι BC 20:45
Ερυθρός Αστέρας - Ζάλγκιρις 21:00
Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 21:15
Μπάγερν Μονάχου - Αρμάνι Μιλάνο 21:30
Τετάρτη 15/10
Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν 21:15
Βίρτους Μπολόνια - Μονακό 21:30
Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτίζαν 21:45
Παρί - Μπασκόνια 21:45
