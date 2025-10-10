Euroleague: Διπλό του Παναθηναϊκού στη Βιτόρια και της Μονακό στο Μιλάνο - Νίκες για Παρτιζάν, Παρί και Ρεάλ, δείτε βίντεο

Αρμάνι Μιλάνο - Μονακό 79-82

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Μεγάλη νίκη, την πρώτη εκτός έδρας στην εφετινή Euroleague, πανηγύρισε η, καθώς νίκησε τηνστο Μιλάνο μεέχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Τάις, ο οποίος «μέτρησε» 17 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 28:24 παρουσίας.Οι Μονεγάσκοι του Βασίλη Σπανούλη (ρεκόρ 2-1) πήραν ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα 10 πόντων στην τελευταία περίοδο και παρά την... αντεπίθεση της Αρμάνι (1-2), βρήκαν τις λύσεις απ’ τους Τζέιμς και Στραζέλ στο φινάλε, παίρνοντας ένα πολύτιμο «διπλό» που... ρέφαρε την εντός έδρας ήττα της πρεμιέρας απ’ τη Ζαλγκίρις.Τα δεκάλεπτα: 17-22 36-41, 62-66, 79-82υποδέχτηκε τηκαι κατάφερε να επιβληθεί άνετα με, φτάνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δεύτερη νίκη της στη φετινή Euroleague. Μπορεί στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου το σκορ να ήταν στο 24-24, στη συνέχεια ωστόσο οι γηπεδούχοι ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι.Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Ναντίρ Ιφί με 20 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 24-24, 49-40, 72-60, 90-79Παράσταση για έναν ρόλο ήταν το παιχνίδι τηςμε την, καθώς οι Ισπανοί δεν είχαν κανένα πρόβλημα και επικράτησαν άνετα των Γάλλων με. Από την αρχή μέχρι και το τέλος, η Ρεάλ είχε τον έλεγχο του αγώνα, με την Βιλερμπάν να παλεύει, αλλά να μην καταφέρνει να φανεί απειλητική.Ο Οκέκε με 17 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, ενώ 12 πρόσθεσε ο Λάιλς και 11 ο Χεζόνια. Για την Βιλερμπάν, ο Τζάκσον σταμάτησε στους 16 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 27-19, 48-37, 66-53, 85-72Τετάρτη 8/10Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103Πέμπτη 9/10Παρτίζαν - Αναντολού Εφές 93-87Αρμάνι Μιλάνο - Μονακό 79-82Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR 84-86Παρί - Βίρτους Μπολόνια 90-79Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν 85-72Παρασκευή 10/10Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας 20:45Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC 21:15Μπάγερν - Ζάλγκιρις 21:30Μπαρτσελόνα - Βαλένθια 21:30Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 2-0Βαλένθια (Ισπανία) 2-0Παναθηναϊκός 2-1Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-1Παρτιζάν (Σερβία) 2-1Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 2-1Μονακό (Μονακό) 2-1Παρί (Γαλλία) 2-1Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-1Ολυμπιακός 1-1Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-1Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-1Ντουμπάι (ΗΑΕ) 1-1Αναντολού Εφές (Τουρκία) 1-2Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 1-2Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 1-2Βιλερμπάν (Γαλλία) 1-2Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-2Μπασκόνια (Ισπανία) 0-3Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-2Τρίτη 14/10Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 20:00Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι BC 20:45Ερυθρός Αστέρας - Ζάλγκιρις 21:00Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 21:15Μπάγερν Μονάχου - Αρμάνι Μιλάνο 21:30Τετάρτη 15/10Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν 21:15Βίρτους Μπολόνια - Μονακό 21:30Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ 21:30Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτίζαν 21:45Παρί - Μπασκόνια 21:45