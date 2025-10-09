Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση τον Μάριο Ηλιόπουλο για το σπάσιμο του υαλοπίνακα στα δημοσιογραφικά θεωρεία του Περιστερίου

Σε ακρόαση από την ΔΕΑΒ κλήθηκε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος.



Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης, σύμφωνα με την ΔΕΑΒ, έσπασε υαλοπίνακα στα δημοσιογραφικά θεωρεία του Περιστερίου κατά την διάρκεια του αγώνα με την Κηφισιά.



Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:

Καλεί σε ακρόαση στις 14/10/2025, τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΚ κ. Μάριο Ηλιόπουλο αναφορικά με φαινόμενο βίας (σπάσιμο υαλοπίνακα δημοσιογραφικού θεωρείου) που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα, εντός του Δημοτικού Γηπέδου Περιστερίου, κατά την διάρκεια της αθλητικής συνάντησης, που διεξήχθη σε αυτό στις 5/10/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΣΙΑ -ΠΑΕ ΑΕΚ στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 1 αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.