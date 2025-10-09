Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση τον Μάριο Ηλιόπουλο για το σπάσιμο του υαλοπίνακα στα δημοσιογραφικά θεωρεία του Περιστερίου
Το περιστατικό έλαβε χώρα στην διάρκεια του αγώνα της Κηφισιάς με την ΑΕΚ
Σε ακρόαση από την ΔΕΑΒ κλήθηκε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος.
Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης, σύμφωνα με την ΔΕΑΒ, έσπασε υαλοπίνακα στα δημοσιογραφικά θεωρεία του Περιστερίου κατά την διάρκεια του αγώνα με την Κηφισιά.
Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:
Καλεί σε ακρόαση στις 14/10/2025, τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΚ κ. Μάριο Ηλιόπουλο αναφορικά με φαινόμενο βίας (σπάσιμο υαλοπίνακα δημοσιογραφικού θεωρείου) που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα, εντός του Δημοτικού Γηπέδου Περιστερίου, κατά την διάρκεια της αθλητικής συνάντησης, που διεξήχθη σε αυτό στις 5/10/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΣΙΑ -ΠΑΕ ΑΕΚ στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 1 αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τραμπ πανηγυρίζει για τη Μέση Ανατολή, ενώ Ισραήλ και Χαμάς δεν τα βρίσκουν για τους κρατούμενους
Γεωργιάδης: Δεν σας απήγαγε κανένας, πήγατε για τη selfie στη Γάζα – Πέρκα: Θα ξαναπάω
Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο με το Νησί του Πάσχα - Με 3D βίντεο δείχνουν πώς μεταφέρθηκαν τα εμβληματικά πέτρινα αγάλματα
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr