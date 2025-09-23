Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Ντόντα Χολ και Τάισον Γουόρντ δοκίμασαν και βαθμολόγησαν παραδοσιακά ελληνικά φαγητά - Βίντεο
Τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού πρωταγωνίστησαν σε βίντεο της Euroleague, όπου δοκίμασαν με σειρά, παστίτσιο, σπανακοπιτάκια και μπουγάτσα με κρέμα
Από τη στιγμή που ο Εβάν Φουρνιέ ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, η ελληνική κουζίνα έχει διαφημιστεί πολλάκις μέσω των tweet του Γάλλου, όπου προτρέπει, είτε συμπαίκτες του είτε φίλους του να δοκιμάσουν παραδοσιακά φαγητά της χώρας μας.
Τάισον Γουόρντ και Ντόντα Χολ είναι τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού και η Euroleague θέλοντας να τους καλωσορίσει στην Ελλάδα, τους έβαλε να φάνε παστίτσιο, σπανακόπιτα και μπουγάτσα, τρία από τα πλέον διάσημα πιάτα στην Ελλάδα.
Οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού απόλαυσαν το γεύμα τους, μάλιστα συνέχισαν να τρώνε και μετά την πρώτη δοκιμή.
Ο Γουόρντ είπε για το παστίτσιο: «Είναι σαν λαζάνια, αλλά με διαφορετική σάλτσα», ενώ για τη σπανακόπιτα: «Έχει πολύ φέτα και μου αρέσει, βάζω 7 στα 10 και στη μπουγάτσα 8,5 στα 10».
Ο Ντόντα Χολ από την άλλη βαθμολόγησε το παστίτσιο με 8.
