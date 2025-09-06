Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
«Τρέλα» για την Εθνική ποδοσφαίρου - Ολοταχώς για sold out στο παιχνίδι της Δευτέρας με τη Δανία
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Δευτέρα στο Καραϊσκάκη τη Δανία και έχουν απομείνει λιγότερα από 7000 εισιτήρια
Η Ελλάδα ενθουσίασε με την εμφάνισή της κόντρα στη Λευκορωσία στην πρεμιέρα της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Δεν είναι μόνο το 5-1 αλλά οι 20 τελικές στο 1ο μέρος και γενικά το πάθος που έδειξε η ομάδα του Γιοβάνοβιτς στο Καραϊσκάκη.
Επόμενος αγώνας είναι αυτός με τη Δανία την Δευτέρα (21:45) στον Πειραιά και από την ενημέρωση που υπάρχει έχουν .... απομείνει λιγότερα από 7000 εισιτήρια και πάμε φουλ για sold out.
O κόσμος δεν θα έχει και πολλές ευκαιρίες να δει την ομάδα από κοντά αφού στον όμιλο υπάρχει μόνο ένα ματς αυτό με την Σκωτία (15/11) στον Πειραιά.
ΕΔΩ μπορείτε να αγοράσετε εισιτήριο.
