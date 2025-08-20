Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Προπονητής Άντερλεχτ: «Ομάδα με μεγάλη ποιότητα η ΑΕΚ, θα πρέπει να κάνουμε τέλεια παιχνίδια για να προκριθούμε»
Προπονητής Άντερλεχτ: «Ομάδα με μεγάλη ποιότητα η ΑΕΚ, θα πρέπει να κάνουμε τέλεια παιχνίδια για να προκριθούμε»
Ο Μπέσνικ Χάσι μίλησε σχετικά με την αναμέτρηση της Άντερλεχτ με την ΑΕΚ και έπλεξε το εγκώμιο στους αντιπάλους τους στο Conference League σχετικά με την ποιότητά τους
Η ΑΕΚ βρίσκεται ήδη στο Βέλγιο, όπου θα αναμετρηθεί με την Άντερλεχτ στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα Play Offs του Europa Conference League.
Λίγες ώρες πριν το ματς, ο προπονητής της γηπεδούχου ομάδας, Μπέσνικ Χάσι, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου σχετικά με το τί περιμένουν από το παιχνίδι και αναφέρθηκε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια στο σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς.
Για την ΑΕΚ ως αντίπαλο: «Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με εμπειρία και άφθονη ποιότητα στην μπάλα. Συχνά παίζουν από το κέντρο με κοντινούς συνδυασμούς και δημιουργούν πολύ κίνδυνο με τους δύο γρήγορους, δυνατούς επιθετικούς τους.
Ο Γιόβιτς εντάχθηκε αργότερα αυτό το καλοκαίρι, αλλά ήταν καθοριστικός αμέσως το περασμένο ματς για την ομάδα του. Είναι σαφώς ένας παίκτης ποιότητας, αλλά δεν επικεντρωνόμαστε μόνο σε αυτόν».
Για το ματς της Πέμπτης (21/08): «Πάντα κοιτάμε πώς μπορούμε να προκαλέσουμε τον αντίπαλο, και ειδικά η μεσαία γραμμή τους είναι το κύριο όπλο τους. Είναι μια καλή ομάδα με πολλούς διεθνείς παίκτες, και θα πρέπει να είμαστε στην κορυφή του απόδοσής μας για να είμαστε η καλύτερη ομάδα.
Ίσως να έχουμε λίγο περισσότερο ρυθμό, αφού έχουμε ήδη παίξει περισσότερους αγώνες. Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε αυτό προς όφελός μας υπαγορεύοντας τον ρυθμό του αγώνα».
Για την προσπάθεια πρόκρισης στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης: «Η πρόκριση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σημαντική για τον σύλλογο, τόσο οικονομικά όσο και αθλητικά, ειδικά δεδομένης της μεγάλης ομάδας που έχουμε. Στην Άντερλεχτ, η φιλοδοξία είναι πάντα να παίζουμε στην Ευρώπη, οπότε η πίεση δεν είναι μεγαλύτερη από το συνηθισμένο».
Για τις απουσίες των Σίμιτς, Σαρντέλα, Καμαρά και Ντιγκρέφ: «Αυτό είναι ατυχές, αλλά το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ. Απλώς πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και σημειώνουμε πρόοδο, και στη συνέχεια θα έρθουν τα αποτελέσματα.
Αφού αποκλειστήκαμε από την Χάκεν, χάσαμε το “τζόκερ” μας. Τώρα εξαρτάται από εμάς να το διορθώσουμε. Και στην έδρα μας, στις ευρωπαϊκές βραδιές, μπορούμε πάντα να φέρουμε κάτι παραπάνω».
Ειδήσεις σήμερα:
Απανωτές έφοδοι της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά σε Μενίδι και Λιόσια - Βρήκαν ναρκωτικά, ρόπαλα και ΙΧ χωρίς πινακίδες
Δύο νεκροί σε τροχαία με μηχανές μέσα σε λίγες ώρες σε Αγία Παρασκευή και Πέτρου Ράλλη
Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα
Λίγες ώρες πριν το ματς, ο προπονητής της γηπεδούχου ομάδας, Μπέσνικ Χάσι, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου σχετικά με το τί περιμένουν από το παιχνίδι και αναφέρθηκε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια στο σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς.
Για την ΑΕΚ ως αντίπαλο: «Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με εμπειρία και άφθονη ποιότητα στην μπάλα. Συχνά παίζουν από το κέντρο με κοντινούς συνδυασμούς και δημιουργούν πολύ κίνδυνο με τους δύο γρήγορους, δυνατούς επιθετικούς τους.
Ο Γιόβιτς εντάχθηκε αργότερα αυτό το καλοκαίρι, αλλά ήταν καθοριστικός αμέσως το περασμένο ματς για την ομάδα του. Είναι σαφώς ένας παίκτης ποιότητας, αλλά δεν επικεντρωνόμαστε μόνο σε αυτόν».
Για το ματς της Πέμπτης (21/08): «Πάντα κοιτάμε πώς μπορούμε να προκαλέσουμε τον αντίπαλο, και ειδικά η μεσαία γραμμή τους είναι το κύριο όπλο τους. Είναι μια καλή ομάδα με πολλούς διεθνείς παίκτες, και θα πρέπει να είμαστε στην κορυφή του απόδοσής μας για να είμαστε η καλύτερη ομάδα.
Ίσως να έχουμε λίγο περισσότερο ρυθμό, αφού έχουμε ήδη παίξει περισσότερους αγώνες. Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε αυτό προς όφελός μας υπαγορεύοντας τον ρυθμό του αγώνα».
Για την προσπάθεια πρόκρισης στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης: «Η πρόκριση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σημαντική για τον σύλλογο, τόσο οικονομικά όσο και αθλητικά, ειδικά δεδομένης της μεγάλης ομάδας που έχουμε. Στην Άντερλεχτ, η φιλοδοξία είναι πάντα να παίζουμε στην Ευρώπη, οπότε η πίεση δεν είναι μεγαλύτερη από το συνηθισμένο».
Για τις απουσίες των Σίμιτς, Σαρντέλα, Καμαρά και Ντιγκρέφ: «Αυτό είναι ατυχές, αλλά το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ. Απλώς πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και σημειώνουμε πρόοδο, και στη συνέχεια θα έρθουν τα αποτελέσματα.
Αφού αποκλειστήκαμε από την Χάκεν, χάσαμε το “τζόκερ” μας. Τώρα εξαρτάται από εμάς να το διορθώσουμε. Και στην έδρα μας, στις ευρωπαϊκές βραδιές, μπορούμε πάντα να φέρουμε κάτι παραπάνω».
Ειδήσεις σήμερα:
Απανωτές έφοδοι της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά σε Μενίδι και Λιόσια - Βρήκαν ναρκωτικά, ρόπαλα και ΙΧ χωρίς πινακίδες
Δύο νεκροί σε τροχαία με μηχανές μέσα σε λίγες ώρες σε Αγία Παρασκευή και Πέτρου Ράλλη
Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα