Τσιτσιπάς: Έκλεισε τα 27 ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας - Οι μεγάλες στιγμές, οι τίτλοι και τα ξεσπάσματά του - Βίντεο
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την περιοδεία του στην Αμερική με επόμενο σταθμό πριν το US Open τη Βόρεια Καρολίνα
Τα 27α γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα (12/8) ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
Ο Έλληνας τενίστας είναι ακόμα στο Σινσινάτι των ΗΠΑ όπου συμμετείχε στο Masters και αποκλείστηκε από τον Μπενζαμίν Μπονζί.
Πριν τη Νέα Υόρκη και το US Open θα ταξιδέψει στη Βόρεια Καρολίνα για να παίξει στο Winston-Salem Open.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει νέο ξεκίνημα πάλι με προπονητή τον πατέρα του, Απόστολο, και προσπαθεί να ανακάμψει μετά τον τραυματισμό που είχε στη μέση στο Wimbledon.
Πάντως όπως δήλωσε μετά τον αγώνα με τον Μπονζί είναι καλύτερα: «Δεν με φανταζόμουν σε αυτή την κατάσταση μέχρι τώρα, οπότε το κρατάω αυτό. Ελπίζω να μπορέσω να διατηρήσω τη σταθερότητα στη μέση μου και ίσως σιγά-σιγά να αρχίσω να προσθέτω νίκες, αυτό θα ήταν υπέροχο».
Ποιος είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς
O κορυφαίος Έλληνας τενίστας γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12 Αυγούστου 1998 και ξεκίνησε να παίζει τένις στη Βουλιαγμένη, εκεί έμενε, αλλά και στη Γλυφάδα.
Πάντα έχοντας δίπλα τον πατέρα του ως προπονητής έγινε από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Τον Αύγουστο του 2021 έφτασε στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης.
Στην καριέρα του έχει να επιδείξει 12 τίτλους με κορυφαίο εκείνον στο ATP Finals 2019 στο Λονδίνο. Το 2021 έφτασε στον τελικό του Roland Garros όπου αν και προηγήθηκε 2-0 έχασε 3-2 από τον Νόβακ Τζόκοβιτς ενώ και το 2023 ηττήθηκε από τον Σέρβο στον τελικό του Australian Open.
Κατέκτησε 3 φορές το Monte Carlo Masters ενώ ο πρώτος του τίτλος ήρθε το 2018 στη Στοκχόλμη.
Στην καριέρα του έχει κερδίσει από 2 φορές τους Φέντερερ, Ναδάλ και Τζόκοβιτς. Ο πατέρας του είναι προπονητής τένις ενώ η μητέρα του, Τζούλια (από τη Ρωσία) ήταν παλιά πρωταθλήτρια του τένις. Έχει τρία αδέλφια, τον Πέτρο, τον Παύλο και την Ελισάβετ που παίζουν τένις.
Happy Birthday, @steftsitsipas! We hope it’s a good one. 🎉 pic.twitter.com/O2M1FGCfUB— US Open Tennis (@usopen) August 12, 2025
Έχει χόμπι με την φωτογραφία και με την δημιουργία video και εάν δεν ήταν τενίστας θα ήθελε να ήταν σκηνοθέτης. Τα τελευταία δύο χρόνια απασχόλησε τα ΜΜΕ με την σχέση του με την Ισπανίδα τενίστρια Πάουλα Μπαντόσα αλλά χώρισαν πρόσφατα.
Στην ιστορία έχουν μείνει και οι δημόσιες κόντρες με τη μητέρα και τον πατέρα του.
