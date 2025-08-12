Τσιτσιπάς: Έκλεισε τα 27 ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας - Οι μεγάλες στιγμές, οι τίτλοι και τα ξεσπάσματά του - Βίντεο

Happy Birthday, @steftsitsipas! We hope it’s a good one. 🎉 pic.twitter.com/O2M1FGCfUB — US Open Tennis (@usopen) August 12, 2025

Winston-Salem Open.



Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει νέο ξεκίνημα πάλι με προπονητή τον πατέρα του, Απόστολο, και προσπαθεί να ανακάμψει μετά τον τραυματισμό που είχε στη μέση στο Wimbledon.



Πάντως όπως δήλωσε μετά τον αγώνα με τον Μπονζί είναι καλύτερα: «Δεν με φανταζόμουν σε αυτή την κατάσταση μέχρι τώρα, οπότε το κρατάω αυτό. Ελπίζω να μπορέσω να διατηρήσω τη σταθερότητα στη μέση μου και ίσως σιγά-σιγά να αρχίσω να προσθέτω νίκες, αυτό θα ήταν υπέροχο».





Ποιος είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς





Κλείσιμο