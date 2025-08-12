ΠΑΟΚ: Ασφυκτική πίεση στην Σλάβια Πράγας για τον Ζαφείρη - Στα 12 εκατ. ευρώ η πρόταση, πολύ κοντά το μεγάλο «μπαμ»
Ο 22χρονος διεθνής μέσος έχει πει το «ναι» στην ομάδα της Θεσσαλονίκης - Οι Τσέχοι αναζητούν τον αντικαταστάτη του
Το μεταγραφικό «σίριαλ» του καλοκαιριού φαίνεται πως πλησιάζει στην κορύφωσή του. Όλα δείχνουν ότι η μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ, με όλες τις πλευρές να παίζουν τα τελευταία τους χαρτιά. Ωστόσο, υπάρχει ένας κρίσιμος παράγοντας που κρατά ακόμη ανοιχτό το φινάλε: η Σλάβια Πράγας δεν μπορεί να τον παραχωρήσει αν πρώτα δεν βρει τον αντικαταστάτη του.
Σύμφωνα με τον τσεχικό Τύπο, η Σλάβια έχει ριχτεί σε αγώνα δρόμου για να βρει τον παίκτη που θα καλύψει το κενό που θα αφήσει ο 22χρονος διεθνής χαφ. Η αναζήτηση είναι έντονη και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αυτή του Τόμας Ρίγκο της Μπάνικ Οστράβα και άλλες, οι συζητήσεις έχουν πάρει προχωρημένη μορφή. Το πρόβλημα για την τσεχική ομάδα είναι ότι ο χρόνος πιέζει και οι επιλογές στην αγορά δεν είναι πολλές.
Από την άλλη πλευρά, ο Χρήστος Ζαφείρης θέλει με τρέλα να έρθει στην Τούμπα. Ο Έλληνας μέσος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ για τετραετές συμβόλαιο, με ετήσιες απολαβές που ξεκινούν από 1,6 εκατ. ευρώ και αυξάνονται με μπόνους.
Ο ίδιος θεωρεί ότι ο κύκλος του στην Πράγα έχει κλείσει και δεν το κρύβει ούτε προς τον πρόεδρο της Σλάβια, Γιάροσλαβ Τβρντικ. Μάλιστα, του είπε ξεκάθαρα: «Θέλω να πάω στην Ελλάδα».
Η επιθυμία του Ζαφείρη δεν είναι μόνο ποδοσφαιρική. Μεγαλωμένος στα Καλύβια Θορικού Αττικής, ο χαφ της Σλάβια έφυγε με την οικογένειά του για το Όσλο πριν από 12 χρόνια, όταν οι γονείς του αναζήτησαν μια καλύτερη ζωή στο εξωτερικό.
Η μεταγραφή στον ΠΑΟΚ σημαίνει και την επιστροφή όλης της οικογένειας στην Ελλάδα, κάτι που ο ίδιος ο παίκτης βλέπει ως ένα από τα πιο σημαντικά «κεφάλαια» της ζωής του.
Στην Τούμπα ξέρουν καλά ότι έχουν τον παίκτη με το μέρος τους. Από την πρώτη πρόταση μέχρι την τελευταία βελτιωμένη, η οποία αγγίζει τα 12 εκατ. ευρώ συνολικά (καθαρό ποσό, μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης 20%), ο ΠΑΟΚ έδειξε ξεκάθαρα ότι είναι διατεθειμένος να κάνει το μεγαλύτερο οικονομικό άνοιγμα στην ιστορία του.
Οι διαπραγματεύσεις με τη Σλάβια έχουν φτάσει στο σημείο που η τελική απόφαση θα κριθεί από το αν οι Τσέχοι καταφέρουν να βρουν τον αντικαταστάτη εγκαίρως.
Στη Σλάβια γνωρίζουν πως ο Ζαφείρης είναι πλήρως προσανατολισμένος στη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Στον τσεχικό Τύπο ήδη καταγράφονται αναφορές για το «τέλος εποχής» στη συνεργασία των δύο πλευρών, με το κλαμπ να προσπαθεί να διαχειριστεί μια δύσκολη ισορροπία: να ικανοποιήσει οικονομικά από τη μεταγραφή και ταυτόχρονα να μην αποδυναμώσει την ομάδα πριν τα κρίσιμα ματς στην Ευρώπη.
Όλα τα δεδομένα δείχνουν πως βρισκόμαστε μπροστά στο πιο ηχηρό μεταγραφικό «μπαμ» του ελληνικού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια.
Ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει τον παίκτη, η Σλάβια έχει μπροστά της την πρόκληση να τον αντικαταστήσει, και οι επόμενες ώρες θα κρίνουν αν το όνομα του Χρήστου Ζαφείρη θα προστεθεί στη λίστα των πιο ακριβών και συζητημένων μεταγραφών στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
