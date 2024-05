Champions League: Ιταλοί και Γερμανοί θα συμμετάσχουν με 5 ομάδες τη νέα σεζόν - Με 4 οι Άγγλοι

Η Ντόρτμουντ ήταν πιο αποτελεσματική, η Παρί Σεν Ζερμέν έχασε αρκετές ευκαιρίες και η γερμανική ομάδα νίκησε με 1-0, για να αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του Champions League. Το γκολ αυτό μπορεί να μην είναι μόνο χρυσό για την ομάδα του Έντιν Τέρζιτς αλλά και για ολόκληρο το γερμανικό ποδόσφαιρο, αφού με αυτό κλείδωσε οριστικά η παρουσία και πέμπτης γερμανικής ομάδας στο Champions League την επόμενη σεζόν.



Συγκεκριμένα η Γερμανία, όπως και η Ιταλία, εξασφάλισε μια ακόμη θέση στο νέο σχήμα της διοργάνωσης, που έχει διαμορφώσει η UEFA. Από τη φετινή σεζόν, οι χώρες που κατακτούν τις πρώτες δύο θέσεις στο ετήσιο UEFA ranking κερδίζουν επιπλέον εισιτήριο για το Champions League.

