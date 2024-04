Έσπασε την έδρα και έκανε το 1-0 η Μακάμπι - Κέρδισε 91-87 στο ΟΑΚΑ τον Παναθηναϊκό - Βίντεο

This kid gets it... pic.twitter.com/MbZrhtrCdm — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 23, 2024

Μάλιστα με επτά σερί πόντους από τον Τζέικ Κοέν πήρε και προβάδισμα τριών πόντων (9-12 στο 5'), με τον Παναθηναϊκό να «απαντάει» και να ισοφαρίζει στους 14 πόντους. Όμως στη συνέχεια μια... αναμπουμπούλα που προκάλεσε την τεχνική ποινή του Αταμάν, έφερε τους φιλοξενούμενους στο +5 (14-19) αλλά τα τρίποντα του Γριγκόνις (9π., 3/4τρ.) ύστερα από την «δημιουργία» του Σλούκα (4 ασίστ) έφεραν και πάλι τον Παναθηναϊκό σε απόσταση αναπνοής με τη λήξη του δεκαλέπτου (25-26).Σε αυτό το διάστημα οι «πράσινοι» είχαν 5/5 δίποντα και 5/9 τρίποντα, ενω αντίστοιχα η Μακάμπι είχε μετρήσει 8/12 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 8 ασίστ για μόλις ένα λάθος. Με πολύ μεγαλύτερη ενέργεια στην άμυνα μπήκαν οι «πράσινοι» στην 2η περίοδο και αυτό το οφείλουν στην παρουσία του Χουάντσο, ο οποίος βοήθησε πολύ στα ριμπάουντ και στις δύο πλευρές του παρκέ. Αποτέλεσμα; Ο Παναθηναϊκός να φτάσει σε επιμέρους σκορ 18-6 και να βρεθεί στο +7 (43-32) στο 15'. Ο Λούκα Βιλντόζα είχε πάρει «φωτιά» σ' εκείνο το χρονικό διάστημα με 3/3 τρίποντα και ήταν εκείνος που είχε... σηκώσει το ΟΑΚΑ στο πόδι.Έκτοτε το «τριφύλλι» δεν έχασε το προβάδισμα στο σκορ και διατηρούσε σταθερά διαφορά σε διψήφιες παρυφές έως και την ολοκλήρωση του ημιχρόνου (50-42). Το στατιστικό που ξεχώρισε στο ημίχρονο ήταν τα... 11/11 δίποντα (!!) των «πρασίνων, οι οποίοι ήταν πολύ εύστοχοι και στα τρίποντα με 8/16 ενώ αξιοσημείωτη ήταν η προσφορά του Χουάντσο στα ριμπάουντ (8ριμπ., σε 09:44') και του Σλούκα στις ασίστ (6ασ.)Αχίλλειος πτέρνα ήταν οι βολές με 4/9 και τον Λεσόρ (10π.) να είχε 2/7! Επίσης το «τριφύλλι» είχε 11 ασίστ για πέντε λάθη, ενώ αντίστοιχα η Μακάμπι (12/26διπ., 3/10τρ., 9/14βολ.) είχε μετρήσει 9 ασίστ (σ.σ. μόλις μία στην 2η περίοδο) για 2 λάθη ενώ είχε «μαζέψει» και 10 επιθετικά ριμπάουντ έναντι μόλις δύο του Παναθηναϊκού.Εξίσου επιθετικός ήταν ο Παναθηναϊκός και στην 3η περίοδο. Ο Κώστας Σλούκας συνέχισε να... ταϊζει τους συμπαίκτες του μοιράζοντας τη μία ασίστ μετά την άλλη. Η διαφορά έφτασε για πρώτη φορά και στο +12 στο 23' (56-44) με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να είχε κάνει τη διαφορά σε σκορ και δημιουργία. Στο 25' η διαφορά παρέμενε σε διψήφια επίπεδα (64-54) αλλά ένα γρήγορο 5-0 της Μακάμπι την επανέφερε στο ματς (64-59). Μάλιστα «ροκάνισε» τη διαφορά στο 67-63 ύστερα από το 4ο φάουλ το Ναν, ενώ η 3η περίοδος έκλεισε στο 70-63.Ένα «γκολ φάουλ» του Μπάλντγουιν με την έναρξη της 4ης περιόδου έφερε το ματς ξανά στις δύο κατοχές (70-66) ενώ η διαφορά έπεσε και στο καλάθι (70-68) ύστερα από 2/3 βολές του Αμερικανού. Αν μη τι άλλο η Μακάμπι είχε μπει για τα καλά στη διεκδίκηση της νίκης, με τον Μπόνζι Κόλσον να φέρνει το ματς στα ίσια (71-71) στα 8:40 πριν από το τέλος του αγώνα. Έκτοτε το παιχνίδι έγινε... αίμα και άμμος! Το προβάδισμα άλλαζε συνέχεια χέρια αλλά με δύο τρίποντα από Κόλσον και Μπράουν η Μακάμπι προηγήθηκε με 77-81 στα 5:56 πριν από τη λήξη του ματς.Και μάλιστα χωρίς τον Γουέιντ Μπάλντγουιν, ο οποίος είχε ανεβάσει... στροφές σε εκείνο το χρονικό διάστημα αλλά ένιωσε ένα τράβηγμα στο πόδι και αποσύρθηκε στον πάγκο. Ακόμα και έτσι η Μακάμπι είχε γυρίσει για τα καλά το ματς και μάλιστα έφτασε στο σημείο να το ελέγχει (79-83) έως και τα μέσα της τελευταίας περιόδου. Μάλιστα έχασε τέσσερις φορές την ευκαιρία να ισοφαρίσει με το σκορ όταν η Μακάμπι είχε προβάδισμα με 81-83, κάτι που το πλήρωσε στη συνέχεια καθώς ο εξαιρετικός στο δεύτερο ημίχρονο Μπόνζι Κόλσον με 2/2 βολές στα 2:15 έφερε εκ νέου την ομάδα του στο +4 (81-85).Μάλιστα ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +5 (82-87) αλλά ένα γρήγορο 5-0 των «πρασίνων» έφερε το ματς στα ίσια (87-87) στα 52'' πριν από το τέλος. Στα 36'' ο Λορέντζο Μπράουν με καλάθι έφερε και πάλι την Μακάμπι μπροστά στο σκορ με 87-89. Στην αμέσως επόμενη επίθεση ο Σλούκας έκανε... τραγικό λάθος δίνοντας την μπάλα στο Κλίβελαντ και κάπως έτσι η Μακάμπι «έσπασε» την έδρα του Παναθηναϊκού για το 0-1 στη σειρά.Τα δεκάλεπτα: 25-26, 50-42, 70-63, 87-91.Παναθηναϊκός – Μακάμπι 0-1Game 1: Παναθηναϊκός – Μακάμπι 87-91Game 2: Παναθηναϊκός – Μακάμπι (25/4, 21:15)Game 3: Μακάμπι - Παναθηναϊκός (30/4, 20:00)Game 4: Μακάμπι - Παναθηναϊκός (2/5, 21:45, αν χρειαστεί)Game 5: Παναθηναϊκός – Μακάμπι (8/5, αν χρειαστεί)Πηγή: www.gazzetta.g