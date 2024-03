Ο θρυλικός Καρλ Λιούις στο πλευρό του Τεντόγλου για το θέμα της βαλβίδας: Πρέπει να ακούμε τους αθλητές - Βίντεο

η ταινία που πατούν οι αθλητές πριν κάνουν το άλμα) και να δημιουργήσει μια ζώνη απογείωσης, όπου θα καταγράφεται το τελικό πάτημα του αθλητή και η καταμέτρηση του άλματος θα ξεκινά από εκείνο το σημείο.





This is exactly why the athletes need to be consulted. They would never agree with this format change. I've heard so many opinions but not from the jumpers. Now, every jumper needs to speak up and make them understand that they will not accept these changes. https://t.co/YYRmYtOAer