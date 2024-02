Προκριματικά Eurobasket 2025, Ελλάδα - Τσεχία 72-64: Με το δεξί στο ντεμπούτο του Σπανούλη - Βίντεο, φωτογραφίες

Κλείσιμο

Το σκηνικό που στήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 23/2 στοήταν ιδανικό!Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές του αγώναΤο φαληρικό στάδιο υποδέχτηκε την Εθνική Ανδρών για πρώτη φορά μετά από το Mundobasket 1998 και 12.439 φίλοι της «επίσημης αγαπημένης» έδωσαν το παρών, βλέποντας την ελληνική ομάδα να κερδίζει την Τσεχία με 72-64.